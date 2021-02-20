Öğretmenler Ne Zaman Koronavirüs Aşısı Olacak? Öğretmenler Ne Zaman Aşılanacak?

2020 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin başladığı 15 şubat tarihinde bazı okullarda başlayan ve 1 mart tarihinde de diğer kademelerde başlayacağı açıklanan yüz yüze eğitim öğretmenlerin aşılanma takvimini yeniden gündeme getirdi. Covid-19 salgını nedeni ile yılın ilk döneminde online olarak devam eden eğitimin, ikinci dönemde yüz yüze olarak yapılacağı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmıştı. Ziya Selçuk ilk dönemin kapanışında yaptığı açıklamalar ile ikinci dönem yüz yüze eğitimin başlaması için öğretmenlerin aşılanmasının daha ön plana alınması konusunda çalışmaların yapıldığını açıklamıştı. İkinci dönemin başlaması ile beraber öğretmenlerin aşılama takvimi yeniden gündeme geldi.

Covid-19 aşısının uygulanmasında öncelik sırasının nasıl olacağı daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Yapılan açıklama ile öğretmenlerin ikinci aşamanın sonunda aşılanacağı belirtilmişti. Ancak ikinci dönemde yüz yüze eğitimin başlaması ile beraber öğretmenlerin aşılama takviminde de değişikliğe gidilmesi söz konusu olmuştu. İlk dönemin kapanışında gündeme gelen öğretmenlerin aşılanma takvimindeki değişiklik ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni açıklamada bulundu.