Ezgi Mola'nın Son Hali "Yok Artık" Dedirtti! Eridi Eridi, Yok Olacak! Tam Tamına...

Bugüne kadar birçok yapımda yer alan ve ekranların en sevilen isimlerinden birisi olan Ezgi Mola, Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye karakterine hayat vermesiyle birlikte geniş kitlelere erişmiş ve milyonların beğenisini kazanmıştı. Oyuncunun her hali, her paylaşımı ve her sözü sosyal medyada gündem oluyordu. Şimdi ise Ezgi Mola’nın zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı. Fakat garip bir şekilde sevenleri bu durumdan tedirgin oldu. Peki, neden?

Sık sık diyete giren ve kilo veren Ezgi Mola, çok yemek yemediğini sevenlerinden gizlememiş ve verdiği kiloları geri aldığını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Ezgi Mola, tüm algıları yok etti. Son zamanlarda yeniden diyete giren oyuncunun kilo verdiği yüzünden anlaşıldı. Hatta bir arkadaşı da Mola’nın fotoğrafını paylaşmış ve yorumunda bu durumun ortaya çıkmasına vesile olmuştu.