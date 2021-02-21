Kim Milyoner Olmak İster Bitti, Kurtlar Vadisi Kaosa mı Geçti? Anlaşma Yaptı Mı? Sosyal Medya Bunu Konuşuyor!
Cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni Kim Milyoner Olmak İster, yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyordu. Fakat programın dün akşam yeni bölümünün yayınlanmaması akıllarda soru işaretine neden oldu. Milyonlarca kişi programın neden yayınlanmadığını düşünürken Kenan İmirzalıoğlu’nun Kurtlar Vadisi Kaos projesi akıllara geldi. Yoksa İmirzalıoğlu anlaşma mı yaptı?
ATV’de uzun süredir yayınlanan ve bilgi dolu yarışmalardan birisi olan Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yeni bölümünü yayınlamamasının ardından seyircileri büyük bir merakın içerisine sürükledi. Yaşanan bu durumun ardından seyircinin aklına gelen tek konu Kenan İmirzalıoğlu’nun Kurtlar Vadisi Kaos’ta oynayacağı iddiası oldu. Bu iddia sosyal medyanın altını üstüne getirdi.
Büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster, cumartesi akşamlarının reyting rekortmeni olarak izleyici karşısına çıkıyordu. Fakat programın dün akşamki bölümünün yayınlanmaması izleyicilerinin aklını allak bullak etti. Herkes bu durumun nedenini merak ederken sosyal medya kullanıcıları Kenan İmirzalıoğlu’nun Kurtlar Vadisi Kaos projesini düşünmeye başladı. Neler oluyor?
21 Şub 2021 - 21:38 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.