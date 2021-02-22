Başkan Yaşar Bürokratlarıyla Bir Araya Geldi

Yaşar Aynı Azimle Çalışmayı Sürdüreceğiz...

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar aylık olağan toplantıda bürokratlarıyla bir araya geldi. Yenimahalle halkının huzuru ve mutluluğu için belediyenin bütün birimlerinin uyum içerisinde çalıştığını belirten Yaşar 2009 yılından beri Yenimahalle'yi vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yönetiyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün hangi duyguları hissediyorsak aynı azimle çalışmaya devam ediyoruz dedi.

Hizmetten Ödün Vermeyeceğiz

2020 yılının Mart ayında başlayarak dünyayı ve ülkemizi sarsan Covid-19 salgınının ekonomik ve sosyal açıdan yerel yönetimlere de büyük zarar verdiğini belirten Yaşar Vatandaş ekonomik açıdan büyük sıkıntılar yaşıyor. İşsizlik ve geçim sıkıntısı önüne geçilemez boyutlara ulaşmış durumda. Esnaf ve üretici de bu süreçte büyük yaralar aldı. Yenimahalle Belediyesi olarak pandemi öncesinde özenle yerine getirdiğimiz hizmetlerin devamlılığını sağlamak adına bütün müdürlüklerimiz büyük gayret gösteriyor. Belediyelerin gelirlerinde yaşanan büyük düşüşe rağmen hizmetten ödün vermeyecek Yenimahalle sakinlerine doğru ve dürüst hizmet götürmeyi aralıksız sürdüreceğiz diye konuştu.

Belediyelerde Tasarruf Etmek Zorunda

Seçim öncesinde Yenimahalle'nin gelişimi için verilen sözlerin tümünün hayata geçirileceğini ifade eden Yaşar Halk için yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Bu süreçte Yenimahalle'nin kaynaklarını verimli kullanacağız. Vatandaş kadar belediyeler de bu sıkıntılı süreçte tasarruf etmek zorundadır. Ancak hizmetin aksamaması adına bütün birimlerimiz büyük gayret gösteriyor. Yenimahalle sakinlerinin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçe yaratmayı kendimize hedef olarak gördük. Bu anlayışla gece gündüz demeden fark yaratan ilçe olmaya devam edeceğiz şeklinde konuştu.