Mehmet Ali Erbil Paylaştığı Gibi Etkileşim Aldı! Değişimini Duyurdu, Milyonlar Sevinç Çığlıkları Attı! Efsane Geri Döndü! Meğer Yasmin Erbil’le Beraber…
Tüm Türkiye’nin yakından takip ettiği isimlerden birisi olan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yaptı. Karede kızı Yasmin Erbil’in de yer aldığı o fotoğrafa binlerce etkileşim geldi. Sosyal medya kullanıcıları ünlü şovmenin değişimi karşısında şaşkınlığına engel olamazken, televizyon dünyasının yıldızı, sağlıklı gülüşüyle devrim niteliğinde bir paylaşım yaptı. Sevenleri ise ünlü şovmenin fotoğrafı karşısında sevinç çığlıklarına engel olamadı.
Kaçış sendromu hastalığına yakalanan ve uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda sağlık durumunun yavaş yavaş iyiye gittiğini açıklamış ve milyonlara büyük bir sevinç yaşatmıştı. Ünlü şovmenin açıklamasının ardından sosyal medya takipçileri, her halinden haberdar olmak istiyor ve en kısa zamanda ekranlarda boy göstermesini temenni ediyordu. Mehmet Ali Erbil’den değişim niteliğinde yeni bir paylaşım geldi.
Kızı Yasmin Erbil’le sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, takipçi kitlesinden anında etkileşim aldı. Söz konusu paylaşıma yazdığı notla beraber dikkatleri üzerine çeken Erbil, sevenlerini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Mehmet Ali Erbil, kızıyla beraber yaptığı yeni değişimi takipçilerine duyurdu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.