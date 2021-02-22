Mehmet Ali Erbil Paylaştığı Gibi Etkileşim Aldı! Değişimini Duyurdu, Milyonlar Sevinç Çığlıkları Attı! Efsane Geri Döndü! Meğer Yasmin Erbil’le Beraber…

Kaçış sendromu hastalığına yakalanan ve uzun bir süre tedavi gören Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz haftalarda sağlık durumunun yavaş yavaş iyiye gittiğini açıklamış ve milyonlara büyük bir sevinç yaşatmıştı. Ünlü şovmenin açıklamasının ardından sosyal medya takipçileri, her halinden haberdar olmak istiyor ve en kısa zamanda ekranlarda boy göstermesini temenni ediyordu. Mehmet Ali Erbil’den değişim niteliğinde yeni bir paylaşım geldi.

Kızı Yasmin Erbil’le sosyal medya hesabında yeni bir paylaşım yapan Mehmet Ali Erbil, takipçi kitlesinden anında etkileşim aldı. Söz konusu paylaşıma yazdığı notla beraber dikkatleri üzerine çeken Erbil, sevenlerini büyük bir merakın içerisine sürükledi. Mehmet Ali Erbil, kızıyla beraber yaptığı yeni değişimi takipçilerine duyurdu.