Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Rüzgarı! Televizyon Dünyasını Adeta Sallayacak! Behice’nin Bile Sonu Bu İsim Sayesinde Olabilir! “Yokluğunu Aratmıyor!”
ATV ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde depremler yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. 3 Sezondur ekranlara gelen dizinin her bölümünde farklı bir olay yaşanıyor. Bu olaylardan en etkileyici olanları ise Hünkar'ın diziden ayrılışı olmuştu. Sevilen diziden ayrılmasının ardından sosyal medyada büyük yankı uyandıran ismin yerini dolduran öyle bir isim var ki, sorunların hiçbirine nefes aldırmıyor.
Yayınlanacak olan yeni bölümde ise nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. 85. bölüme ait yayınlanan fragmanda ortaya çıkan gerçekler seyircide şok etkisi yaşatmıştı. Fikret, Behice ve Ümit kolundan gelen sorunlar seyirciyi yeniden ekranların başına geçirdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ise birbirinden farklı olaylar zinciri yaşanacak. Behice karakterinin diziye veda etmesi bir kenarda dursun, Fikret'in gerçeği milyonlarca kişiyi derinden saracak.
Behice’nin hemen yanında dikkatleri üzerine çeken Fikret, babasının Adnan Yaman olduğunu fragmanda ise resmen haykırdı. İlk kez Fekeli’ye bunu anlatan Fikret’ten duyduğu cevap karşısında ise büyük bir şok yaşayan Fekeli’nin ne yapacağı merak ediliyor. Demir'in bunu ne zaman öğreneceği merak konusu olurken dizide bir diğer gelişme ise Ümit tarafından gelişiyor.
23 Şub 2021 - 19:15 Ankara- Dizi Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.