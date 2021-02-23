Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar Rüzgarı! Televizyon Dünyasını Adeta Sallayacak! Behice’nin Bile Sonu Bu İsim Sayesinde Olabilir! “Yokluğunu Aratmıyor!”

Yayınlanacak olan yeni bölümde ise nelerin yaşanacağı merak konusu olmuş durumda. 85. bölüme ait yayınlanan fragmanda ortaya çıkan gerçekler seyircide şok etkisi yaşatmıştı. Fikret, Behice ve Ümit kolundan gelen sorunlar seyirciyi yeniden ekranların başına geçirdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde ise birbirinden farklı olaylar zinciri yaşanacak. Behice karakterinin diziye veda etmesi bir kenarda dursun, Fikret'in gerçeği milyonlarca kişiyi derinden saracak.

Behice’nin hemen yanında dikkatleri üzerine çeken Fikret, babasının Adnan Yaman olduğunu fragmanda ise resmen haykırdı. İlk kez Fekeli’ye bunu anlatan Fikret’ten duyduğu cevap karşısında ise büyük bir şok yaşayan Fekeli’nin ne yapacağı merak ediliyor. Demir'in bunu ne zaman öğreneceği merak konusu olurken dizide bir diğer gelişme ise Ümit tarafından gelişiyor.