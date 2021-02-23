Survivor Adasından Dizi Setlerine! Yıldızı Fena Parladı, TV8’den FOX TV’ye Yöneldi! Elinden Tuttular, Artık Paraya Para Demeyecek!
TV8 ekranlarında yayın hayatına devam eden Survivor’da birçok ünlü isim yer alıyor. Sevilerek izlenen programdan çıkan kişiler ise sevenleri sayesinde ününe ün katıyor. Kısa bir süre önce hem adaya uyum sağlayamamasından hem de yaşadığı ani sakatlıktan dolayı adaya veda eden Cemal Hünal Sadakatsiz dizisinin fragmanında görülmüştü.
Sevilen isimlerin yer aldığı yarışmadan ayrılan Cemal Hünal’dan hemen sonra o isimde bir diziyle el sıkıştı ve kadrosunda yerini aldı. FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlayacak olan dizide o ismin hangi karakteri canlandıracağı merak edilirken, dizinin detayları da merak edilen konular arasında yerini alıyor.
FOX TV ekranlarından sevenleriyle buluşacak olan yeni dizinin kadrosunda yerini alan o ismin yıldızı ise fena şekilde parlıyor. 2016 yılında adanın zor koşullarına uyum sağlayan ve adını Survivor yarışmasında altın harflerle yazdıran isim FOX TV’nin iddialı bir şekilde giriş yapacak olan diziye dahil olduğu resmen kesinleşti. Sevilerek izlenecek olan dizinin yeni bölümüne ait fragmansa yayınlandı.
23 Şub 2021 - 20:46 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.