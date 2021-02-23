Survivor Adasından Dizi Setlerine! Yıldızı Fena Parladı, TV8’den FOX TV’ye Yöneldi! Elinden Tuttular, Artık Paraya Para Demeyecek!

Sevilen isimlerin yer aldığı yarışmadan ayrılan Cemal Hünal’dan hemen sonra o isimde bir diziyle el sıkıştı ve kadrosunda yerini aldı. FOX TV ekranlarından yayın hayatına başlayacak olan dizide o ismin hangi karakteri canlandıracağı merak edilirken, dizinin detayları da merak edilen konular arasında yerini alıyor.

FOX TV ekranlarından sevenleriyle buluşacak olan yeni dizinin kadrosunda yerini alan o ismin yıldızı ise fena şekilde parlıyor. 2016 yılında adanın zor koşullarına uyum sağlayan ve adını Survivor yarışmasında altın harflerle yazdıran isim FOX TV’nin iddialı bir şekilde giriş yapacak olan diziye dahil olduğu resmen kesinleşti. Sevilerek izlenecek olan dizinin yeni bölümüne ait fragmansa yayınlandı.