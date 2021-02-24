Demet Akalın'ın Kocasına Hitabı Milyonları Şoka Soktu! İzleyenler Dondu Kaldı, Ne Diyeceklerini Bilemediler!

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan Demet Akalın, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının kariyer hayatında elde ettiği başarısı ise sevenleri tarafından takdire şayan bulunuyor. Demet Akalın’ın yer aldığı programın yayınlanan bölümünde Okan Kurt sahnede boy gösterdi. Akalın’ın eşini çağırırken kullandığı hitap şekli ise milyonları şok etti.

Sık sık alışveriş yaparken görüntülenen ve her paylaşımıyla sosyal medyada yankı üzerine yankı uyandıran Demet Akalın, sunduğu sabah programında eşi Okan Kurt’un ciğer tomografisini incelettirdi. O sırada sahnede yer almayan Kurt, Demet Akalın’ın kendisine seslenmesinin ardından yanına gitti. Milyonlarca kişi ilk başta ünlü şarkıcının kime seslendiğini anlayamadı. Fakat sonradan Okan Kurt’u görenler büyük bir şok yaşadı.