Demet Akalın'ın Kocasına Hitabı Milyonları Şoka Soktu! İzleyenler Dondu Kaldı, Ne Diyeceklerini Bilemediler!
Pop sanatçılar arasında yer alan ve hemen hemen her sözüyle gündemde deprem etkisi yaratan Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde eşi Okan Kurt’la beraber koronavirüse yakalanmış ve karantina sürecine alınmıştı. Karantinadan çıkan ünlü şarkıcı Alişan’la beraber sunduğu sabah programında boy göstermeye başladı. Programın bugün yayınlanan yeni bölümünde eşi Okan Kurt’u yanına çağıran Demet Akalın’ın hitap şekli milyonları şaşkına çevirdi.
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan Demet Akalın, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcının kariyer hayatında elde ettiği başarısı ise sevenleri tarafından takdire şayan bulunuyor. Demet Akalın’ın yer aldığı programın yayınlanan bölümünde Okan Kurt sahnede boy gösterdi. Akalın’ın eşini çağırırken kullandığı hitap şekli ise milyonları şok etti.
Sık sık alışveriş yaparken görüntülenen ve her paylaşımıyla sosyal medyada yankı üzerine yankı uyandıran Demet Akalın, sunduğu sabah programında eşi Okan Kurt’un ciğer tomografisini incelettirdi. O sırada sahnede yer almayan Kurt, Demet Akalın’ın kendisine seslenmesinin ardından yanına gitti. Milyonlarca kişi ilk başta ünlü şarkıcının kime seslendiğini anlayamadı. Fakat sonradan Okan Kurt’u görenler büyük bir şok yaşadı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.