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- 24 Şub 2021 - 19:25 G: 24 Şub 2021 - 19:31

Masumlar Apartmanı Oyuncuları Her Bir Bölümde Cüzdanı Patlatıyorlar! Bir Ayda Servet Üzerine Servet Kazanıyorlar! Aman Dikkat Dudaklarınız Uçuklayabilir…

Son zamanlarda ekranlara gelen dizilerle beraber milyonlarca kişi oyuncuların ne kadar kazandığına dair araştırmalar yapmaya başladı. Şu an dönemin en popüler dizilerinden birisi olan Masumlar Apartmanı’da bu konuya dahil oldu. Milyonlarca kişi dizide yer alan oyuncuların bölüm başına ne kadar kazandığını dair detayları öğrenmek istedi. Ortaya çıkan meblağlar ise akıllara adeta durgunluk verdi. Her bir oyuncu adeta servet kazanıyor…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bu yıl yayın hayatına başlayan dizilerden birisi olan Masumlar Apartmanı, gerçek hayat hikayesinden uyarlanmış olan senaryosuyla beraber gündemde adeta deprem etkisi yarattı ve en çok izlenen diziler arasında yer aldı. Kadrosunda son derece güçlü isimleri barındıran dizinin oyuncularının bölüm başına ne kadar para kazandıkları ise merak konusu oldu.

Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Gizem Katmer, Emir Özden, Uğur Uzunel ve Tansel Öngel gibi birçok oyuncunun yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi günden güne yeni gelişmeler yaşıyor ve ekranlarda büyük bir yankı uyandırıyor. Seyirci diziyi merakla izlediğini ifade ederek aklındaki soru işaretlerine de yanıt aramak istiyor. Söz konusu olayla beraber dizinin oyuncu kadrosunda yer alan isimlerin bölüm başına kazandığı meblağlar açıklandı!

24 Şub 2021 - 19:25 Ankara- Dizi Haberleri

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