İbo Show'a Mahmut Tuncer Şoku! Programa Katılıyor mu? Mahmut Tuncer Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! “Çok Ayıp Etmişsin İmparator!”

Hemen hemen her bölümünde son derece özel açıklamalarda bulunan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, yeni bölümünde konuk olarak Mahmut Tuncer’i getirdi. Renkli kişiliğiyle Türkiye’nin en gözde isimlerinden birisi olan ünlü türkücü, yaptığı açıklamalarla gündemde yankı uyandırdı. Konu İbrahim Tatlıses’e gelince Tuncer, saygısından ödün vermedi ve sadece kırgın olduğunu fakat onu hem meslektaşı hem abisi hem de hemşerisi olarak sevdiğini ifade etti.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Mahmut Tuncer’e, “Hem bir izleyici olarak hem meslektaş olarak, İbrahim Tatlıses’in şu an televizyonda olmasını nasıl buluyorsun?” sorusunu sordu. Bu sorunun ardından ünlü türkücü, “İyi buluyorum ama baştan pazarlık edeyim, ben şu an da görüşmüyorum ve konuşmuyorum. Her şeyden önce yapmış olduğu program kendisi için moral olarak çok iyi!” sözlerini dile getirdi.