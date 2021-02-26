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- 26 Şub 2021 - 18:44 G: 26 Şub 2021 - 19:27

İbo Show'a Mahmut Tuncer Şoku! Programa Katılıyor mu? Mahmut Tuncer Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! “Çok Ayıp Etmişsin İmparator!”

Sanat camiasının en çok ses getiren isimlerinden birisi olan Mahmut Tuncer, geçtiğimiz gün Söylemezsem Olmaz programının konuğu oldu. Hem türkücü hem de başarılı bir şovmen olan Tuncer, meslektaşı İbrahim Tatlıses hakkında son derece önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir konuşmuyorlardı, kırgınlığının sebebi ise adeta yüreklere dokundu. Fakat Tatlıses’i sevdiğini de eklemeden geçemedi. Yoksa dargınlık bitecek, İbo Show’a mı katılacak?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Hemen hemen her bölümünde son derece özel açıklamalarda bulunan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları, yeni bölümünde konuk olarak Mahmut Tuncer’i getirdi. Renkli kişiliğiyle Türkiye’nin en gözde isimlerinden birisi olan ünlü türkücü, yaptığı açıklamalarla gündemde yankı uyandırdı. Konu İbrahim Tatlıses’e gelince Tuncer, saygısından ödün vermedi ve sadece kırgın olduğunu fakat onu hem meslektaşı hem abisi hem de hemşerisi olarak sevdiğini ifade etti.

Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, Mahmut Tuncer’e, “Hem bir izleyici olarak hem meslektaş olarak, İbrahim Tatlıses’in şu an televizyonda olmasını nasıl buluyorsun?” sorusunu sordu. Bu sorunun ardından ünlü türkücü, “İyi buluyorum ama baştan pazarlık edeyim, ben şu an da görüşmüyorum ve konuşmuyorum. Her şeyden önce yapmış olduğu program kendisi için moral olarak çok iyi!” sözlerini dile getirdi.

26 Şub 2021 - 18:44 Ankara- Magazin

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