Ankara Koronavirüste Uzmanlardan Şok Açıklama! Normalleşme Sürecine Hangi İller Dahil Olacak? Düşük ve Risk Grubundaki İller Hangileri? Yasaklar Kalkacak mı?
Uzun süredir gündemde olan Koronavirüs kapsamında günden güne yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda sağlık bakanı Fahrettin Koca, normalleşme süreci hakkında bilgi vermiş ve bu kapsamda belli başlı kriterler olduğunu ifade etmişti. Bu yüzden normalleşme sürecine her ilin giremeyeceği anlaşılmıştı. Vatandaşlar ise düşük – risk grubundaki illerin hangileri olduğunu ve bu illerde yasakların kalkıp kalkmayacağını merak etti. İşte tüm detaylar…
1 Mart’tan itibaren hayata geçirilecek olan normalleşme süreci hakkında günden güne halk tarafından yeni sorular sorulmaya devam ediyor. Özellikle koronavirüsün ilk başladığı zamanlarda riskli iller arasında yer alan Ankara, İzmir ve İstanbul’daki halk normalleşme sürecine dahil olup olmayacaklarını merak etmeye başladı. Konu hakkında uzmanlardan açıklamalar gecikmedi.
Pandemi süreci başladı başlayalı vaka sayıları bir yükseliyor bir düşüyordu. Yükseldiği zamanlarda ise toplantılar yapılıyor, bu toplantılarda vaka sayılarının en aza indirgenmesi için tedbir ve kısıtlamalar getiriliyordu. Getirilen kısıtlamalar ise; sokağa çıkma yasağı, kafe ve restoranların kapatılması, yüz yüze eğitime ara verilmesi olmuştu. Vatandaşlar vaka sayılarının düşmesinin ardından 1 Mart’ta kademeli olarak yapılacak normalleşme sürecine hangi illerin dahil olacağını merak etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.