Demet Akalın Bir Kez Daha "Helal Olsun" Dedirtti! Öyle Bir Hamle Yaptı ki, Sosyal Medyadan Yorumlar, Beğeniler Peş Peşe Geldi! "Çok Kral Kadınsın Demom"
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında sunucu koltuğunda oturan Demet Akalın, son zamanlarda sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler arasında yer alıyor. Başarılı kariyer hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı, dün yer aldığı programda on derece takdir gören bir davranışta bulundu. Bu davranışa Alişan’da dahil oldu. O isime yardım edeceklerini söyleyen Akalın, zamanında aynı durumu kendisinin de yaşadığını ve yanında birkaç kişiden başka kimse olmadığını ifade etti.
Demet Akalın ve Alişan sundukları programla beraber seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi ünlü şarkıcıların her açıklamasını büyük bir dikkatle dinliyor. Bunun yanı sıra programın yayınlanan son bölümünde her iki isim de yüreklere dokunan bir açıklama yaptı. O isme yardımcı olacaklarını söyleyen Demet Akalın ve Alişan’a ardı arkası kesilmeyen, “Helal olsun!” yorumları geldi.
Birkaç gündür gündemde olan ve Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, son derece talihsiz bir olay yaşamış ve evinin yandığı öğrenilmişti. Şarkıcının evindeki tüm eşyalarının da bu yangınla beraber kül olduğu ifade edilmişti. Gözyaşları içerisinde bu durumu anlatan Çılgın Sedat, herkesi yasa boğmuştu. Şarkıcının başına gelenler bununla kalmadı ve bir de üstüne haciz şoku yaşadı. Demet Akalın ve Alişan devreye girdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.