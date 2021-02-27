Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep'inden Şiddet İtirafı! Çektiği Çileler Gözlerde Yaş Bırakmadı! Meğer Demet Özdemir…
Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu olan Demet Özdemir, başarılı kariyer hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor. Bunun yanı sıra ünlü oyuncunun özel hayatı da takipçileri tarafından oldukça fazla merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Demet Özdemir, şiddet gördüğünü dile getirince tüm dengeler değişti. Meğer öyle zor bir çocukluk yaşamış ki…
Başarılı kariyer hayatının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, uzun bir süre önce ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’la beraber yeni bir aşka yelken açmış ve sosyal medya gündeminde oldukça fazla konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun aşk hayatından ziyade aile hayatı da takipçileri tarafından oldukça fazla merak ediliyordu. Demet Özdemir’den yeni bir açıklama geldi. Meğer çocukken…
Geride bıraktığımız gün 29 yaşına giren güzel oyuncu Demet Özdemir’e hayranlarından ardı arkası kesilmeyen mesajlar gelmişti. Her haliyle gündemde yankı uyandıran ünlü oyuncunun yaptığı son açıklama tüm dengeleri değiştirdi. Küçükken şiddet gördüğünü ve son derece zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Demet Özdemir, magazin gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. Neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.