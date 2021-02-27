Doğduğun Ev Kaderindir’in Zeynep'inden Şiddet İtirafı! Çektiği Çileler Gözlerde Yaş Bırakmadı! Meğer Demet Özdemir…

Başarılı kariyer hayatının yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, uzun bir süre önce ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’la beraber yeni bir aşka yelken açmış ve sosyal medya gündeminde oldukça fazla konuşulmuştu. Ünlü oyuncunun aşk hayatından ziyade aile hayatı da takipçileri tarafından oldukça fazla merak ediliyordu. Demet Özdemir’den yeni bir açıklama geldi. Meğer çocukken…

Geride bıraktığımız gün 29 yaşına giren güzel oyuncu Demet Özdemir’e hayranlarından ardı arkası kesilmeyen mesajlar gelmişti. Her haliyle gündemde yankı uyandıran ünlü oyuncunun yaptığı son açıklama tüm dengeleri değiştirdi. Küçükken şiddet gördüğünü ve son derece zorlu bir süreçten geçtiğini söyleyen Demet Özdemir, magazin gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. Neler oluyor?