Sen Çal Kapımı Düştükçe Hande Erçel Kazanıyor! 1 Haftada Büyük Bir Değişim Yaşandı! Serveti, Ünü Giderek Büyüyor! 27 Yaşında Trilyon Sahibi...
Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan ve oldukça başarılı bir isim olan Hande Erçel, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun başarısı dikkatlerden kaçmazken son zamanlarda Sen Çal Kapımı dizisinin düşen reytingleri tüm dengeleri değiştirdi. Fakat dizide yaşanan bu düşüş Hande Erçel’e daha çok kazanç sağladı. 1 hafta içerisinde gözle görülür oranda yükselen oyuncu, sosyal medyada gündem oldu.
Son günlerde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden birisi olan Hande Erçel, zaman zaman yaptığı paylaşımlarına takipçileri tarafından anında etkileşim geliyor ve ünlü oyuncu her zaman diğer isimleri teğet geçiyor. Sen Çal Kapımı dizisiyle ününe ün katan Hande Erçel, geçtiğimiz haftadan şimdiye bakıldığı zaman gözle görülür oranda başarı elde etti. Ünlü oyuncunun bu başarısı servetine yansıdı.
FOX TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin son zamanlarda düşen reytingleri izleyici kitlesini telaşlandırmaya başlamış ve binlerce kişi dizinin final yapacağını iddia etmişti. Bu durumda Hande Erçel’in takipçi kitlesi de oyuncunun ekranlardan ayrılacağını düşünüyordu. Fakat ünlü oyuncunun rol aldığı dizinin düşen reytingleri onu çok da etkilemedi. Erçel, başarısına bir yenisini daha ekleyerek gündemde zirveye yerleşti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.