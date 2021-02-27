Bülent Ersoy'dan Şok Edici Hamle! Hayvan Sevenler Ayağa Kalktı! Ödediği Ücret "Bir Ev Parası!" Dedirtti…
Son dönemlerde aldığı kürklerle ilgili sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy aldığı yeni kürküyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Türk sanat müziğinin Diva’sı sürekli kürk giyiyor ve o kürklere ödediği meblağlarla takipçilerinden tepki alıyordu. Bu sefer hayvan sevenler bile ayağa kalktı. Ünlü sanatçının kürke ödediği tutar tüm dengeleri değiştirdi.
Diva lakabıyla anılan Bülent Ersoy, geride bıraktığımız ay üzerinde tilki kafaları bulunan bir kürk satın almış ve bu yüzden uzun bir süre sosyal medyanın gündemine konu olmuştu. Ünlü ses sanatçısı takipçilerinden aldığı tüm tepkilere rağmen kürke olan hayranlığını bir türlü kenara bırakamadı. Yeni kürkü ise sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Bir servet değerinde olan kürkün ücreti ise merak konusu oldu.
Diva lakabıyla anılan Bülent Ersoy, geride bıraktığımız ay üzerinde tilki kafaları bulunan bir kürk satın almış ve bu yüzden uzun bir süre sosyal medyanın gündemine konu olmuştu. Ünlü ses sanatçısı takipçilerinden aldığı tüm tepkilere rağmen kürke olan hayranlığını bir türlü kenara bırakamadı. Yeni kürkü ise sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Bir servet değerinde olan kürkün ücreti ise merak konusu oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.