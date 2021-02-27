Bülent Ersoy'dan Şok Edici Hamle! Hayvan Sevenler Ayağa Kalktı! Ödediği Ücret "Bir Ev Parası!" Dedirtti…

Diva lakabıyla anılan Bülent Ersoy, geride bıraktığımız ay üzerinde tilki kafaları bulunan bir kürk satın almış ve bu yüzden uzun bir süre sosyal medyanın gündemine konu olmuştu. Ünlü ses sanatçısı takipçilerinden aldığı tüm tepkilere rağmen kürke olan hayranlığını bir türlü kenara bırakamadı. Yeni kürkü ise sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Bir servet değerinde olan kürkün ücreti ise merak konusu oldu.

Diva lakabıyla anılan Bülent Ersoy, geride bıraktığımız ay üzerinde tilki kafaları bulunan bir kürk satın almış ve bu yüzden uzun bir süre sosyal medyanın gündemine konu olmuştu. Ünlü ses sanatçısı takipçilerinden aldığı tüm tepkilere rağmen kürke olan hayranlığını bir türlü kenara bırakamadı. Yeni kürkü ise sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Bir servet değerinde olan kürkün ücreti ise merak konusu oldu.