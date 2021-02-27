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- 27 Şub 2021 - 17:46 G: 27 Şub 2021 - 18:07

Bülent Ersoy'dan Şok Edici Hamle! Hayvan Sevenler Ayağa Kalktı! Ödediği Ücret "Bir Ev Parası!" Dedirtti…

Son dönemlerde aldığı kürklerle ilgili sık sık gündeme gelen Bülent Ersoy aldığı yeni kürküyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Türk sanat müziğinin Diva’sı sürekli kürk giyiyor ve o kürklere ödediği meblağlarla takipçilerinden tepki alıyordu. Bu sefer hayvan sevenler bile ayağa kalktı. Ünlü sanatçının kürke ödediği tutar tüm dengeleri değiştirdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Diva lakabıyla anılan Bülent Ersoy, geride bıraktığımız ay üzerinde tilki kafaları bulunan bir kürk satın almış ve bu yüzden uzun bir süre sosyal medyanın gündemine konu olmuştu. Ünlü ses sanatçısı takipçilerinden aldığı tüm tepkilere rağmen kürke olan hayranlığını bir türlü kenara bırakamadı. Yeni kürkü ise sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Bir servet değerinde olan kürkün ücreti ise merak konusu oldu.

Diva lakabıyla anılan Bülent Ersoy, geride bıraktığımız ay üzerinde tilki kafaları bulunan bir kürk satın almış ve bu yüzden uzun bir süre sosyal medyanın gündemine konu olmuştu. Ünlü ses sanatçısı takipçilerinden aldığı tüm tepkilere rağmen kürke olan hayranlığını bir türlü kenara bırakamadı. Yeni kürkü ise sosyal medyanın altını üstüne getirdi. Bir servet değerinde olan kürkün ücreti ise merak konusu oldu.

27 Şub 2021 - 17:46 Ankara- Magazin

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