Ankara'da 18 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? Ankara'da 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı?

65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlar için Son Dakika Haberleri

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. Hafta içi saat 19.00'da başlayacak sabah 05.00'da sona erecek.

Kapatılacak işyerleri son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni kararların hayata geçeceği belirtildi.

Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler kapalı olacak. Paket servislerine devam edecekler....

Daha önce faaliyetleri durdurulan ve illerde göre yeniden açılan Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler ise 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

Normalleşme Planı Aşağıda ki Gibi Açıklanmıştı

65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşlar için Ankara'da sokağa çıkma sınırlaması sona erdi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlar için Ankara'da sokağa çıkma sınırlaması kaldırılırken, İstanbul ve İzmir'de bu yaş grubundaki vatandaşlar için sokağa çıkma süresi artırılacak.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise Ankara'da 100 kişi, İstanbul ve İzmir'de 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları da üç büyükşehrin tamamında katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritayı paylaştı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, illerin Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldığını belirterek, "Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre, normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşeceğiz." değerlendirmesini yaptı.