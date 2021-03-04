Facebook'tan Şok Karar! Bakın Hangi Yasaklar Kalktı!
Facebook, Kasım 2020'de hayata geçirdiği yasakları kaldırma kararı Aldı. Seçimlerinden sonra uyguladığı reklam yasağını kaldırdığını duyuran Facebook, ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram'da reklam verebileceğini açıkladı.
Sosyal medya platformu Facebook, ABD'de Kasım 2020 seçimlerinden sonra geçici olarak uyguladığı siyasi ve sosyal konulara ilişkin reklam yasağını sonlandırdığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada, ABD'de 59. başkanlık seçimlerinin ardından getirilen reklam yasağının kaldırıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Sonuç olarak, önümüzdeki aylarda bu reklamların hizmetimizde nasıl çalıştığını daha yakından incelemeyi ve daha fazla değişikliğin gerekli olduğu yerleri görmeyi planlıyoruz." ifadesine yer verildi.
Yasağın kaldırılmasının ardından ABD'de siyasiler ve toplumsal gruplar, bugünden itibaren Facebook ve Instagram'da reklam verebilecek.
Sosyal medya şirketi, geçen yılki başkanlık seçimlerinde sandıkların kapandığı 3 Kasım 2020'de "kaos ve yanlış bilgi paylaşımını önlemek" amacıyla reklam yasağı getirmişti.
Twitter ise 2019'da yaptığı açıklamada, siyasal içerikli reklamları kasım sonundan itibaren yasaklayacağını duyurmuştu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.