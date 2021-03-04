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- 04 Mar 2021 - 16:43 G: 04 Mar 2021 - 16:44

UEFA'dan Irkçılığı Müsade Yok! O Takıma Ibrahimovic Cezası Geldi!

Kızılyıldız ile Milan arasında oynanan futbol maçı ırkçı söylemlerle damga vurmuştu. UEFA yaşanan bu olaylar karşısında kayıtsız kalmayarak Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler nedeniyle Kızılyıldız'ı yargılayacağını duyurdu.

Ali Kurt
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UEFA, Milan'ın İsveçli futbolcusu Zlatan Ibrahimovic'e yönelik ırkçı söylemler sebebiyle Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın yargılanacağını duyurdu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Kızılyıldız ile Milan arasında 18 Şubat'ta oynanan Avrupa Ligi son 32 turu maçındaki ırkçı tezahüratlara ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı.

Ev sahibi ekip Kızılyıldız'ın, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin futbolda ırkçılık ve ayrımcılık suçunu içeren 14. maddesiyle, müsabakalarda düzen ve güvenlik hakkındaki 16. maddesinden yargılanmasına karar verildi.

Kızılyıldız'ın ayrıca, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle uygulamaya konulan Futbola Dönüş Protokolü'nü ihlalden de yargılanacağı belirtildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı'nda oynanan maçta, locada oturan bazı Sırp taraftarlar Bosna Hersek asıllı Ibrahimovic'e küfür ve hakaret etmişti.

Bölge medyasında paylaşılan bir görüntüde, Ibrahimovic'e yedeklerle birlikte tribünde oturduğu sırada arkasından bazı taraftarların, Boşnakları aşağılamak için ırkçı ifadeler kullandıkları duyulmuştu.

39 yaşındaki futbolcu, 2-2 sona eren karşılaşmada görev almamıştı.

Malmö doğumlu Ibrahimovic'in babası Şefik Ibrahimovic'in 1970'li yıllarda Bosna Hersek'ten İsveç'e göç ettiği biliniyor.

04 Mar 2021 - 16:43 AA İstanbul- Spor

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