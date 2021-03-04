Rezervler Artıyor! Merkez Bankasından Dolar Raporu!
Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor. Geçen haftaya göre önemli oranda artış gösteren rezervler bakın ne kadar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 166 milyon dolar artarak 95 milyar 214 milyon dolara yükseldi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 26 Şubat'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 631 milyon dolar artışla 54 milyar 495 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Şubat'ta 53 milyar 864 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 535 milyon dolar artarak 40 milyar 184 milyon dolardan 40 milyar 719 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 166 milyon dolar artarak 94 milyar 48 milyon dolardan 95 milyar 214 milyon dolara ulaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.