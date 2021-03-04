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- 04 Mar 2021 - 21:20 G: 04 Mar 2021 - 21:21

Meksikalı fotoğrafçı Galvan'ın "Alice'in Zamanı" sergisi Ankara'da açıldı

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ile çok sayıda davetli katıldı.

Meksikalı film yapımcısı ve fotoğrafçı Santiago Garcia Galvan'ın ünlü "Alice Harikalar Diyarı" filminden yola çıkarak Küba'nın başkenti Havana'da çektiği fotoğraflardan oluşan "Alice'in Zamanı" adlı fotoğraf sergisi Ankara'da açıldı.

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez ile çok sayıda davetli katıldı.

Açılışta konuşan Hernandez, Meksika ile Küba başkentlerinin ortak kültür, tarih ve hayat anlayışına sahip kardeş şehirler olduğunu belirtti.

60 fotoğraftan oluşan serginin küratörü Atilla Güllü, serginin hayal dünyası ile gerçeklik arasındaki paralelliği yansıttığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'ye gelemeyen fotoğrafçı Galvan, açılış için gönderdiği görüntülü mesajında, "Sergide kalbime dokunan bazı fotoğraflar var. Küba, zaten zengin kültürü ve mutlu insanlarıyla bir harikalar diyarı." diye konuştu.

Galvan'ın "Alice Harikalar Diyarı" filminden bölümleri yeniden canlandırmak için Havana'da çektiği fotoğrafların yer aldığı sergi, 28 Mart'a kadar açık kalacak.

04 Mar 2021 - 21:20 AA Ankara- Kültür - Sanat

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