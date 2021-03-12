Cumhurbaşkanı Konuştu! Altın Geriledi!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 630 milyon 605 bin 11,48 lira, işlem miktarı ise 1.536,32 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 871 bin 134,78 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.