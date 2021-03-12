Cumhurbaşkanı Konuştu! Altın Geriledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reform paketi konuşması sonrası piyasalarda ki bekleyişler son buldu. Fiyatların yavaş yavaş oturduğu günde Altın kapanış fiyatları da şekillenmeye başladı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 415 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 414 bin 500 lirayı, en yüksek ise 418 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 415 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 630 milyon 605 bin 11,48 lira, işlem miktarı ise 1.536,32 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 666 milyon 871 bin 134,78 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.