Demet Akalın’dan Masumlar Apartmanına Gönderme! Yaptı Yapacağını Milyonları Şok Etti! Sette Öyle Bir Şey Gönderdi Ki, Sadece O İsmin Takipçileri Biliyor…
TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinde her bölüm ekranlara seyirciyi kilitliyor. Birbirinden özel oyuncuların yer aldığı diziye hayran olmayan yok denecek kadar az. Sadece televizyon başındakiler değil aynı zamanda Ezgi Mola ile bir samimiyet yakalamış olan Demet Akalın’da Masumlar Apartmanı dizisinin hayranı…
Dizinin yayınlanan son bölümünde ise Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakterinin doğum günüydü. Salı günü ekranlara gelen bölümde seyirciler hem gülmüş hem de üzülmüştü. Safiye karakterine sürpriz bir doğum günü hazırlayan aile üyeleri, hediyelerini tek tek Safiye'ye teslim etmişti. Naci ise hediyesiyle herkesi şaşırtmıştı.
Twitter gibi sosyal medya hesaplarında sık sık yazım ve dil bilgisi hataları yapan Demet Akalın, Ezgi Mola'ya gönderdiği o hediye ile hem Masumlar Apartmanı dizisine hem de Safiye karakterine gönderme yaptı. Uzun süredir ekranlarda olmayan Ezgi Mola, adeta kale gibi bir diziyle dönerek adından sıkça bahsettiriyor. Hayat verdiği karakterin zorluğundan dolayı ise büyük takdir topluyor...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.