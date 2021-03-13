13 Mart 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 15 Mart 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın elektrik sağlayıcı kurumu EDAŞ, ilde düzenli olarak bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor. Başkentte elektrik hizmetlerinin sürekli olarak kesinti yaşanmadan sağlanması için yapılan çalışmalar esnasında EDAŞ tarafından planlı elektrik kesintileri gerçekleştiriliyor. Başkentte düzenli olarak yapılan bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarından kaynaklı yaşanan planlı kesintilerin hangi ilçelerde etkili olacağı ve hangi saat aralıklarında yaşanacağı ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Planlı elektrik kesintileri ile ilgili ayrıntılar EDAŞ resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlara duyuruluyor.

Başkentte elektrik sistemlerinin düzenli işlemesinden sorumlu olan EDAŞ, vatandaşların elektrik kesintisi yaşamaması ve elektrik hizmetlerinin sürekli olarak sağlanması için çalışmalar yapıyor. Elektrik sistemlerinde yaşanan anlık arızaları planlı elektrik kesintilerine neden olmakla beraber EDAŞ, gerçekleştirdiği çalışmalar ile olası arızaların önüne geçiyor. Bununla beraber elektrik sistemlerinde yaşanan yıpranmalara karşı da kontroller yapan EDAŞ, eskiyen sistemlerde iyileştirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar ile plansız elektik kesintilerin yaşanması ve vatandaşların mağdur olması engelleniyor.

Yıl boyunca devam eden bu çalışmalar bazı dönemlerde sıklık gösterebiliyor. Kış aylar başta olmak üzere arızaların artmaya başladığı dönemlerde bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları da daha sık yapılıyor. EDAŞ çalışanlarının güvenliğinin sağlanması ve yeni arızaların oluşmasının engellenmesi için yapılan planlı kesintilerin etkili olacağı bölgeler ve saat aralıkları ise farklılık gösteriyor.