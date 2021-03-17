17 Mar 2021 - 13:31 Güncelleme: 17 Mar 2021 - 13:32
Eğitim Uçağı Düştü! 1 Kişi Yaşamını Kaybetti!
Hindistan'da eğitim uçuşu yapan MiG-21 tipi askeri uçağın henüz belirlenemeyen sebepten düşmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi.
Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MİG-21 tipi askeri uçağın düştüğünü duyurdu.
Açıklamada, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi.
Kazanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, pilotun ailesine başsağlığı diledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.