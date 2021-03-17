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- 17 Mar 2021 - 13:31 G: 17 Mar 2021 - 13:32

Eğitim Uçağı Düştü! 1 Kişi Yaşamını Kaybetti!

Hindistan'da eğitim uçuşu yapan MiG-21 tipi askeri uçağın henüz belirlenemeyen sebepten düşmesi sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, MİG-21 tipi askeri uçağın düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, kazada uçağın pilotunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazanın nedeninin araştırılması için soruşturma başlatıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, pilotun ailesine başsağlığı diledi.

17 Mar 2021 - 13:31 AA Ankara- Dünya

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