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- 17 Mar 2021 - 20:32 G: 17 Mar 2021 - 20:51

Can Yaman İtalya'yı Fethetmeye Devam Ediyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki, Ağızlar Açık Kaldı! "Can Yaman Şov!"

Ünlü oyuncu Can Yaman İtalya’dan gündeme gelmeye devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaştığı gönderilerle İtalyan hayranlarını mest ediyor. Şu sıralar bir proje için İtalya’da bulunan Can Yaman orda sık sık hayranlarıyla bir araya geliyor. İtalya’da çok sevilen Ünlü oyuncu rol üstlendiği dizilerin yayınlanmasının ardında ününü ün katmış durumda.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ülkedeki en popüler isimler arasında yer alan Can Yaman’ın sosyal medyadan paylaştığı etkinlik takvimi ise takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Her paylaşımı ilgiyle izlenen Can Yaman’ın Instagram’da binlerce yabancı takipçisi bulunuyor.   

Yakın tarihte Roma Türk Büyükelçiliği adına bir reklam kampanyasına dâhil olan ünlü oyuncu bu kampanya ile büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Reklam kampanyasıyla birlikte bir kültür elçisine de dönüşen Yaman hayranlarını arttırmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra İtalya’ya bir reklam filmi projesi için de gittiği biliniyor.

17 Mar 2021 - 20:32 Ankara- Magazin

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