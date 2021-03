Can Yaman İtalya'yı Fethetmeye Devam Ediyor! Öyle Bir Şey Yaptı ki, Ağızlar Açık Kaldı! "Can Yaman Şov!"

Ülkedeki en popüler isimler arasında yer alan Can Yaman’ın sosyal medyadan paylaştığı etkinlik takvimi ise takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Her paylaşımı ilgiyle izlenen Can Yaman’ın Instagram’da binlerce yabancı takipçisi bulunuyor.

Yakın tarihte Roma Türk Büyükelçiliği adına bir reklam kampanyasına dâhil olan ünlü oyuncu bu kampanya ile büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Reklam kampanyasıyla birlikte bir kültür elçisine de dönüşen Yaman hayranlarını arttırmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra İtalya’ya bir reklam filmi projesi için de gittiği biliniyor.