Ankara'da 17 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 17 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

İslam dininin en önemli ayı olan ve on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan için geri sayım başladı. Şaban ayının başlaması ile beraber Ramazan’a da sayılı gün kaldı. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirilmesinden dolayı diğer aylardan daha önemli kabul edilen Ramazan ayında İslam dininin en önemli farz ibadetlerin oruç tutuluyor. On bir ayın sultanı Ramazan’da rahmet kapıları sonuna kadar açılıyor.

Ankara'da 17 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 17 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.35

17 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 17 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.31

Her sene olduğu gibi bu senede üç ayların başlaması ile Ramazan heyecanla beklenmeye başladı. İbadetlerle ve dualarla karşılanacak Ramazan ayında oruç tutacak olan Müslümanlar, sahur ve iftar vakitlerini de araştırmaya başladı.