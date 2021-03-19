Alişan'ın Eşi Buse Varol Gözleriyle Olay Oldu! Ne Dekolte Verdi, Ne Başka Bir Şey! Tek Gözüyle Devrim Yaptı...

Magazin dünyasında mutlu evli çiftler olarak yer alan Alişan ve Buse Varol çifti, örnek aile olma yolunda ilerliyor. Anne ve baba olma heyecanını ikinci çocuklarıyla yeniden yaşayan çift, bu sıralar sürekli gündemde kalmaya devam ediyor. İlk çocukları erkek olan Tektaş çifti, oğullarına Burak ismini vermişti. İkinci çocukla yine aynı heyecanı yaşayan çift, Eliz ismini verdikleri kızlarıyla aile fotoğrafı çektirmeye devam ediyorlar.

Oyuncu Buse Varol, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden ve sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Son attığı gönderiyle yine ağızları açık bırakan Buse Varol, diğer ünlülerden farklı bir paylaşım yaparak yine gözler önünde olmaya devam ediyor. Verdiği kilolarla sıkça adından söz ettiren oyuncu Buse Varol, sırrını açıklamayan ünlüler arasında yer alıyor.