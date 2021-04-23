Haberler Ankara Haberler Ankara
- 23 Nis 2021 - 02:24 G: 23 Nis 2021 - 02:27

Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 23 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.

Ali Kurt
Ali Kurt Tüm Haberleri

İçinde bulunduğumuz Şaban ayı ile beraber Ramazan heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Ramazan ayına sayılı gün kalması ile beraber Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini de araştırmaya başladı.

Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 23 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.41

23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 23 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.20

Ankara’da 23 Nisan Sahur ve İftar Vakitleri Saat Kaçta, 23 Nisan Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?

Bu sene nisan ayında başlayacak olan Ramazan için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi Müslümanlar, on bir ayın sultanı için hazırlıklara başladı. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği ay olan Ramazan hem bu yüzden hem de en önemli ibadetler arasında yer alan orucun tutulmasından dolayı çok önemli. Ramazan ayının farz ibadeti olan orucun başlayacak olması ile beraber Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerinin de nasıl olacağı merak edildi. Müslümanlar kendi yaşadıkları şehirde Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlere denk geldiğini araştırıyor.

2021 yılında 13 nisan günü Ramazan ayı başlayacak. Her ilde farklı olan sahur ve iftar vakitleri, Ankara’da da Ramazan ayının başından sonuna hergün farklı olacak. Ramazan ayının 11. günü olan 23 nisanda da oruç tutacak olan Müslümanlar, Ankara’da sahur ve iftar saatlerinin nasıl olacağını merak ediliyor. 23 nisan günü Ankara’da imsak vakti 04.20’ye denk geliyor. Müslümanlar bu saatten önce sahurlarını yapacak ve imsak vakti ile beraber oruç için niyet edecekler. 23 nisan günü akşam ezanına kadar devam edecek oruçlar saat 19.41’de akşam ezanının okunması ile beraber bozulacak.

23 Nis 2021 - 02:24 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
22 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
22 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 22 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 22 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 22 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 22 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 22 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 22 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
21 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
21 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 21 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 21 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
20 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
20 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 20 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 20 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 20 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 20 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
19 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
19 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri 19 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri 19 Nisan 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta? mask
Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Camdaki Kız Dizisinin Güzelinden Evlilik Açıklaması! Nikah Masasına Mı Oturuyor? Bu Açıklama Dengeleri Değiştirir! Neler Oluyor? mask
Camdaki Kız Dizisinin Güzelinden Evlilik Açıklaması! Nikah Masasına Mı Oturuyor? Bu Açıklama Dengeleri Değiştirir! Neler Oluyor?
Hande Erçel Çileden Çıkarttı! Milyonlar Artık Saklanılan Şeylerden İrite Oldu! Tek Tek Takipçileri Çıkıyor! "İşkence Gibi İlişki!" mask
Hande Erçel Çileden Çıkarttı! Milyonlar Artık Saklanılan Şeylerden İrite Oldu! Tek Tek Takipçileri Çıkıyor! "İşkence Gibi İlişki!"
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet… mask
Savaşçı Dizisinin Berk Oktay’ı Yeniden Time Döndü! Meğer İşin Aslı Çok Farklıymış! Gündem Fena Çalkalanıyor! Bundan Sonrası Kıyamet…
Demet Özdemir ve Engin Öztürk Evlendi! Milyonlarca Kişiye Duyurdular, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdılar! Nikahları Resmen Kıyıldı ama Durum Çok Farklı! mask
Demet Özdemir ve Engin Öztürk Evlendi! Milyonlarca Kişiye Duyurdular, Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdılar! Nikahları Resmen Kıyıldı ama Durum Çok Farklı!
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onayladı! FETÖ Ve PKK İbaresi Yine Düzeltilmedi! mask
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onayladı! FETÖ Ve PKK İbaresi Yine Düzeltilmedi!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL