Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?
Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 23 Nisan 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
İçinde bulunduğumuz Şaban ayı ile beraber Ramazan heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Ramazan ayına sayılı gün kalması ile beraber Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini de araştırmaya başladı.
Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 23 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.41
23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 23 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.20
Ankara’da 23 Nisan Sahur ve İftar Vakitleri Saat Kaçta, 23 Nisan Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?
Bu sene nisan ayında başlayacak olan Ramazan için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi Müslümanlar, on bir ayın sultanı için hazırlıklara başladı. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği ay olan Ramazan hem bu yüzden hem de en önemli ibadetler arasında yer alan orucun tutulmasından dolayı çok önemli. Ramazan ayının farz ibadeti olan orucun başlayacak olması ile beraber Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerinin de nasıl olacağı merak edildi. Müslümanlar kendi yaşadıkları şehirde Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlere denk geldiğini araştırıyor.
2021 yılında 13 nisan günü Ramazan ayı başlayacak. Her ilde farklı olan sahur ve iftar vakitleri, Ankara’da da Ramazan ayının başından sonuna hergün farklı olacak. Ramazan ayının 11. günü olan 23 nisanda da oruç tutacak olan Müslümanlar, Ankara’da sahur ve iftar saatlerinin nasıl olacağını merak ediliyor. 23 nisan günü Ankara’da imsak vakti 04.20’ye denk geliyor. Müslümanlar bu saatten önce sahurlarını yapacak ve imsak vakti ile beraber oruç için niyet edecekler. 23 nisan günü akşam ezanına kadar devam edecek oruçlar saat 19.41’de akşam ezanının okunması ile beraber bozulacak.
23 Nis 2021 - 02:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.