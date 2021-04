Ankara'da 23 Nisan 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?

İçinde bulunduğumuz Şaban ayı ile beraber Ramazan heyecanı da başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Ramazan ayına sayılı gün kalması ile beraber Müslümanlar sahur ve iftar vakitlerini de araştırmaya başladı.

Ankara · 23 Nisan 2021 İftar Vakti saat: 19.41

23 Nisan 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 23 Nisan 2021 Sahur Vakti saat:04.20

Ankara’da 23 Nisan Sahur ve İftar Vakitleri Saat Kaçta, 23 Nisan Akşam Ezanı Saat Kaçta Okunacak?



Bu sene nisan ayında başlayacak olan Ramazan için geri sayım başladı. Her sene olduğu gibi Müslümanlar, on bir ayın sultanı için hazırlıklara başladı. İslam dininin kutsal kitabı olan Kuranı Kerim’in indirildiği ay olan Ramazan hem bu yüzden hem de en önemli ibadetler arasında yer alan orucun tutulmasından dolayı çok önemli. Ramazan ayının farz ibadeti olan orucun başlayacak olması ile beraber Ramazan boyunca sahur ve iftar saatlerinin de nasıl olacağı merak edildi. Müslümanlar kendi yaşadıkları şehirde Ramazan boyunca sahur ve iftar vakitlerinin hangi saatlere denk geldiğini araştırıyor.



2021 yılında 13 nisan günü Ramazan ayı başlayacak. Her ilde farklı olan sahur ve iftar vakitleri, Ankara’da da Ramazan ayının başından sonuna hergün farklı olacak. Ramazan ayının 11. günü olan 23 nisanda da oruç tutacak olan Müslümanlar, Ankara’da sahur ve iftar saatlerinin nasıl olacağını merak ediliyor. 23 nisan günü Ankara’da imsak vakti 04.20’ye denk geliyor. Müslümanlar bu saatten önce sahurlarını yapacak ve imsak vakti ile beraber oruç için niyet edecekler. 23 nisan günü akşam ezanına kadar devam edecek oruçlar saat 19.41’de akşam ezanının okunması ile beraber bozulacak.