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- 26 Mar 2021 - 12:13 G: 26 Mar 2021 - 12:14

Avrupa Borsalarında Hareketlenme Başladı! Borsalar Alıcılı Seyirle Açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle güne başlangıç yaptı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,76 artışla 426,30 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,92 değer kazancıyla 14.755 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 artışla 6.724 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,58 yükselişle 5.987 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,89 değer kazancıyla 8.482 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,54 primle 24.344 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,09 artışla 1,1777 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerleme ile ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin hafiflemesinin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Öte yandan dün Amerikan Ulusal Halk Radyosuna (NPR) röportaj veren ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomi toparlandıkça ve bankanın hedeflerine doğru önemli ölçüde ilerleme kaydedildikçe tahvil alımlarını azaltacaklarını belirtti.

ABD'de 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi ve aşılama çalışmalarının etkisiyle verilerdeki pozitif seyrin devam edebileceğini aktaran analistler, bugün ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Almanya'da Ifo endekslerinin takip edileceğini bildirdi.

26 Mar 2021 - 12:13 AA İstanbul- Ekonomi

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