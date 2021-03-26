Çocuk Mu, Kariyer Mi? Buse Varol Kararsız Kaldı! Buse Varol’dan Olay Yaratacak Açıklama! Müjdeyi Verdi! Hayranları Hem Sevindi, Hem Üzüldü! Eşinin Tepkisi İse Çok Şaşırttı! Çocuk Değil, Kariyer Yaparım…

Sosyal medyadan paylaştıklarıyla olay yaratan Buse Varol, geçtiğimiz aylarda yeniden anne olmanın heyecanını yaşadı. Üçüncü çocuk içinde yeşil ışık yakan ünlü oyuncu Buse Varol, fikrini değiştirdiğini açıkladı. Sevenleri bu kararına sosyal medyadan tepki gösterdi. Yeni planının ne olduğunu soran takipçileri sevinelim mi, üzülelim mi diye sitem etti.

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Alişan, eşine yaptığı doğum günü sürprizi ile magazin gündemini salladı. Aşk dolu mesajlarla eşine olan sevgisini ve minnetini dile getiren Alişan sevenleri tarafından da takdir edildi. Eşi Buse Varol ise bu sözcüklere teşekkür ederek, hayatında olduğu için ne kadar mutlu olduğunu dile getirdi. Ünlü çift magazin dünyasında mutlu aile fotoğraflarıyla ve görüntüleriyle örnek çift olmaya devam ediyor. Zaman zaman hayranlarını mest edecek fotoğraflar paylaşan Buse Varol, fiziğiyle ve yüz güzelliğiyle takipçilerinden hep tam not alıyor.