27 Mar 2021 - 22:04 Güncelleme: 27 Mar 2021 - 22:11
Hande Doğandemir’den Bornoz Furyası! Detoks Kampına Düştü! Takipçileri Bu Pozlara Olay Çıkarttı!
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir’den detoks kampı bildirimi geldi. Olay pozlar paylaşan ünlü oyuncu, detoks kampına girdi. Takipçileri şok oldu.
Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bir haftalık detoks kampına girdiğini takipçileriyle paylaştı. Kampta paylaştığı bornozlu karesi ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü oyuncunun keyfinin gayet yerinde olduğunu bu kareyle gösterdi.
Exxen adlı dijital platformda yayınlanacak olan Hükümsüz dizisinde Burçin Terzioğlu ile rol alan başrol oyuncusu Hande Doğandemir bir haftalık detoks kampına girdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.