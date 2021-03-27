Hande Doğandemir’den Bornoz Furyası! Detoks Kampına Düştü! Takipçileri Bu Pozlara Olay Çıkarttı!

Ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bir haftalık detoks kampına girdiğini takipçileriyle paylaştı. Kampta paylaştığı bornozlu karesi ile sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Ünlü oyuncunun keyfinin gayet yerinde olduğunu bu kareyle gösterdi.

Exxen adlı dijital platformda yayınlanacak olan Hükümsüz dizisinde Burçin Terzioğlu ile rol alan başrol oyuncusu Hande Doğandemir bir haftalık detoks kampına girdi.