Koronavirüs koku kaybı ne zaman geri gelir?
Araştırmaya göre, Kovid-19 nedeniyle kaybedilen koku duyusu koku eğitimiyle geri kazanılabilir
Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) nedeniyle kaybedilen koku duyusunun koku eğitimiyle yeniden kazanılabileceği bildirildi.
Oxford Academic'de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalananların yüzde 77'sinin bir tür koku duyusu kaybı yaşadığı tahmin ediliyor.
Enfekte olunması sonucu koku duyusu kaybı yaşayan kişiler, önceden kendilerine normal gelen kokulardan daha sonra rahatsızlık duyacak "parosmi" adlı bir rahatsızlık geçirebiliyor.
Birkaç araştırma ise koku eğitiminin, koku alma duyusunun bir kısmını veya tamamını sinüs enfeksiyonları gibi diğer viral hastalıklar yüzünden kaybedenlere yardımcı olabileceğini gösterdi.
Fizik tedaviye benzeyen ve tekrarlanması gereken koku eğitimi, koku alma sistemini uyarmak ve eski haline dönmesine yardımcı olmak için aylar sürecek şekilde günde iki kez güçlü kokuları koklamayı gerektiriyor.
Araştırmada, kişilerde koku kaybı iki haftanın ardından düzelmediyse koku eğitimine başlanabileceği belirtiliyor.
27 Mar 2021 - 23:46 AA - Sağlık
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.