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- 29 Mar 2021 - 14:42 G: 29 Mar 2021 - 14:56

Süveyş Kanalı Krizinde Sona Gelindi! Süveyş Kanalı Gemi Trafiğine Ne Zaman Açılacak?

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalda karaya oturan "The Ever Given" adlı geminin gün içinde yerin oynamasının ve kanalın açılmasının beklendiğini açıkladı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Mısır medyasına açıklamalarda bulunan Rabi, "Karaya oturan gemi, incelenmek üzere göller bölgesine alındıktan sonra Süveyş Kanalı gemi geçişlerine açılacak." dedi. Kanalın gün içinde açılmasının beklendiğini belirten Rabi, "Geçişlerin bugün öğleden sonra başlama ihtimali yüksek. Bir saniyeyi boşa harcamayacağız." şeklinde konuştu.

Rabi, geminin hareketi için kanaldaki su seviyesinin yükselmesinin beklendiğini ifade etti.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamada, geminin yüzdürülmesi çalışmaları kapsamında arka tarafının hareket ettirildiğini ve rotasının yüzde 80 düzeldiği bilgisini vermişti.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta dev konteyner gemisi, ülkede yaşanan kum fırtınası ve kötü hava koşulları neticesinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

"The Ever Given" isimli geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı. Süveyş Kanalı İdaresi, aynı gün deniz trafiğinin normale döndüğünü açıklamış ancak 25 Mart'ta, gemi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalı'ndaki trafiğin askıya alındığını duyurmuştu.

Söz konusu geminin sahibi Japon firma da 26 Mart'ta yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde "zorluklarla karşılaşıldığını" bildirmişti.

29 Mar 2021 - 14:42 AA - Ekonomi

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