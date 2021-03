Anasayfa/

29 Mar 2021 - 14:42

Süveyş Kanalı Krizinde Sona Gelindi! Süveyş Kanalı Gemi Trafiğine Ne Zaman Açılacak?

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, kanalda karaya oturan "The Ever Given" adlı geminin gün içinde yerin oynamasının ve kanalın açılmasının beklendiğini açıkladı. İşte detaylar...