Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Hızlı Hizmet…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşında iki noterin yakında hizmete açılacağını söyledi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşekin yoğun çabaları karşılık verdi. Resmî Gazetede yayınlanan ilan sonrası konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Geldiğimiz günden bu zamana kadar Gölbaşı hemşerilerimize kaliteli hizmet önceliğimiz oldu. Gölbaşı 2.Noterliği Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesinde İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında ise 75.Noterliğimiz hizmete girecek. Gölbaşımız her geçen gün hayata geçen projeleri ile değerine değer katıyor. Gelişen ilçe ve artan nüfusa yakışır bir hizmet sunmak için bizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında da Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için Gölbaşı Belediyesi hizmetlerini sürdürecek. Noterlerin vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim dedi.