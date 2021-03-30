Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek’ten Hızlı Hizmet…
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşında iki noterin yakında hizmete açılacağını söyledi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Gölbaşında iki noterin yakında hizmete açılacağını söyledi.
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşekin yoğun çabaları karşılık verdi. Resmî Gazetede yayınlanan ilan sonrası konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Geldiğimiz günden bu zamana kadar Gölbaşı hemşerilerimize kaliteli hizmet önceliğimiz oldu. Gölbaşı 2.Noterliği Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesinde İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında ise 75.Noterliğimiz hizmete girecek. Gölbaşımız her geçen gün hayata geçen projeleri ile değerine değer katıyor. Gelişen ilçe ve artan nüfusa yakışır bir hizmet sunmak için bizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. 2021 yılında da Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için Gölbaşı Belediyesi hizmetlerini sürdürecek. Noterlerin vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim dedi.
30 Mar 2021 - 14:44 - Belediyeler
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.