Can Yaman İtalya'yı Fethetmeye Karar Verdi! Sevgiliyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! "Aman Can Bey, Neler Yapıyorsunuz!"
Can Yaman’dan öyle bir hamle geldi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Bir süredir İtalya’da bulunan Can Yaman Ülkeyi resmen ele geçirdi. İtalyan basınında sürekli ismi geçen yakışıklı oyuncu bu sefer sevgilisi le öyle bir şey yaptı ki İtalyanlar hayretler içinde kaldı. Can Yaman ve spor spikeri sevgilisiyle yaşadığı bu an ilişkilerini de derinden etkilerken hayranlarını şoka uğrattı.
Uzun bir süredir İtalya’da bulunan ve oraya yerleşen Can Yaman’ın çok konuşulan sevgilisi Dieatta Leotta ile yaptıkları davranış ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İtalya’da Sandokan adlı bir dizi ile anlaşan Can Yaman uzun süredir Avrupa’da yaşıyordu. Dillerden hiç düşmeyen İtalyan spor spikeri Dietta Leotta ile çok beğenilen bir ilişki içinde olan Can Yaman geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi yapmıştı.
İkilinin son yaptığı şey ise tüm ülkeyi heyecana soktu. Sandokan adlı dizinin çekimleri için binicilik ve kılıç sporları ile ilgilenen Can Yaman İtalyan bir korsanı canlandıracak. Sandokan ise İtalyan yazar Emilio Salgari tarafından kurgusu yapılan,
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.