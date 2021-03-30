Can Yaman İtalya'yı Fethetmeye Karar Verdi! Sevgiliyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! "Aman Can Bey, Neler Yapıyorsunuz!"

Uzun bir süredir İtalya’da bulunan ve oraya yerleşen Can Yaman’ın çok konuşulan sevgilisi Dieatta Leotta ile yaptıkları davranış ile tüm dikkatleri üzerine çekti. İtalya’da Sandokan adlı bir dizi ile anlaşan Can Yaman uzun süredir Avrupa’da yaşıyordu. Dillerden hiç düşmeyen İtalyan spor spikeri Dietta Leotta ile çok beğenilen bir ilişki içinde olan Can Yaman geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlilik teklifi yapmıştı.

İkilinin son yaptığı şey ise tüm ülkeyi heyecana soktu. Sandokan adlı dizinin çekimleri için binicilik ve kılıç sporları ile ilgilenen Can Yaman İtalyan bir korsanı canlandıracak. Sandokan ise İtalyan yazar Emilio Salgari tarafından kurgusu yapılan,