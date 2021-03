Anasayfa/

30 Mar 2021 - 15:09

Can Yaman İtalya'yı Fethetmeye Karar Verdi! Sevgiliyle Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Ağızlar Açık Kaldı! "Aman Can Bey, Neler Yapıyorsunuz!"

Can Yaman’dan öyle bir hamle geldi ki görenlerin ağzı açık kaldı. Bir süredir İtalya’da bulunan Can Yaman Ülkeyi resmen ele geçirdi. İtalyan basınında sürekli ismi geçen yakışıklı oyuncu bu sefer sevgilisi le öyle bir şey yaptı ki İtalyanlar hayretler içinde kaldı. Can Yaman ve spor spikeri sevgilisiyle yaşadığı bu an ilişkilerini de derinden etkilerken hayranlarını şoka uğrattı.