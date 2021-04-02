Müge Anlı'yla İlgili Direkt RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı! Ceza Verilip, Yayından mı Kaldırılacak Büyük Şok Kapıda...
Sabahların vazgeçilmezi Müge Anlı programı bu kez çok ciddi bir kırılmanın eşiğinde. RTÜK başkanının açıklamaları programı kökünden etkileyecek niteliklere sahip. Bir programa katılan RTÜK başkanı Müge Anlı hakkında çok ciddi kararlar açıkladı. Başkan, sevilen program için öyle ciddi ifadelere yer verdi ki milyonlarca kişi bu haber ile birlikte hayretler içinde kaldı.
Candaş Tolga Işık tarafından hazırlanıp sunulan Haber Global ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Müge Anlı da dahil olmak üzere birçok sabah programı hakkında çok kritik açıklamalarda bulundu. Sevilen programın geleceğini çok değiştirecek bu açıklama ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin izleyenleri şaşkına çevirdi.
Haber Global’de yayınlanan Az Önce Konuştum programı en son RTÜK başkanı Ebubekir Şahin’i ağırladı. Kurulun izlediği politikalar ve kesilen cezalar ile sürekli okların hedefi olan RTÜK, bu kez inanılmaz bir hamleye imza attı. Hiç kimsenin beklemeyeceği bu gelişme ile Müge Anlı’nın akıbeti ne olacak merak ediliyor.
02 Nis 2021 - 17:29 Ankara- Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.