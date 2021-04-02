Müge Anlı'yla İlgili Direkt RTÜK Başkanı Açıklama Yaptı! Ceza Verilip, Yayından mı Kaldırılacak Büyük Şok Kapıda...

Candaş Tolga Işık tarafından hazırlanıp sunulan Haber Global ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Müge Anlı da dahil olmak üzere birçok sabah programı hakkında çok kritik açıklamalarda bulundu. Sevilen programın geleceğini çok değiştirecek bu açıklama ile RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin izleyenleri şaşkına çevirdi.

Haber Global’de yayınlanan Az Önce Konuştum programı en son RTÜK başkanı Ebubekir Şahin’i ağırladı. Kurulun izlediği politikalar ve kesilen cezalar ile sürekli okların hedefi olan RTÜK, bu kez inanılmaz bir hamleye imza attı. Hiç kimsenin beklemeyeceği bu gelişme ile Müge Anlı’nın akıbeti ne olacak merak ediliyor.