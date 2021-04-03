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- 03 Nis 2021 - 16:20 G: 03 Nis 2021 - 16:27

Avukatlar Günü Ne Zaman? 2021 Avukatlar Günü Ne Zaman İlan Edildi İşte Avukatlar Günü Mesajları…

Avukatlar şüphesiz savunma hakkımızın en önemli parçası. Adalet sisteminin olmazsa olmazları Avukatlar için her yıl düzenlenen Avukatlar Günü pandemi nedeniyle eski coşkusunda kutlanamasa da, bu gün için merak edilen tüm detaylar ve anlamlı kutlama mesajları haberimizde.

Ali Kurt
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Hukuk ve adalet için mücadele eden, insanların anayasal haklarını korumak için çalışan avukatlar için her yıl Avukatlar Günü kutlanıyor. Türkiye’nin her köşesinde hak ve yasa işlemlerinde vatandaşlara yol gösteren, haklarını savunan avukatların yakınları ise bugünün anlamını ve neden kutlandığını, nasıl kutlanacağını araştırıyor. Son dönemlerde daha da popüler hale gelen avukatlık mesleğini yapan kişiler için her sene aynı tarihte etkinlikler düzenleniyor. Bürolarda, barolarda düzenlenen ve kutlanan avukatlar gününün ne zamandan beri kutlandığı ise merak ediliyor.

03 Nis 2021 - 16:20 - Yaşam

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