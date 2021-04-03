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- 03 Nis 2021 - 16:28 G: 03 Nis 2021 - 16:42

İçişleri Bakanlığı Denetimlerinde 149 Bin 815 İşletme Kontrol Edildi!

100 bin 773 personelin katıldığı denetimlerde, 1558 iş yerinin açık ve kapalı alanlarında yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlanmadığı, 383 iş yerinde de HES kodu sorgulaması yapılmadığı belirtildi. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

İçişleri Bakanlığınca tematik denetimler kapsamında 149 bin 815 restoran, kafeterya, kahvehane gibi iş yeri kontrol edilirken, 1558 iş yerinin açık ve kapalı alanlarında yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlanmadığı belirlendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı tematik denetimler aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda tüm il ve ilçelerde dün restoran, kafeterya, tatlıcı, pastane, dernek lokali, kahvehane, kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerlerinde denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Denetimlerde, aralarında yöneticilerin de bulunduğu 100 bin 773 personelden oluşan 25 bin 913 ekip görev yaptı.

2 bin 523 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı

Gün boyu süren uygulama kapsamında 149 bin 815 iş yeri denetlendi.

"Rehberlik edici yaklaşım" esas alınarak gerçekleştirilen denetimler sonucunda, 287 iş yerinde aynı masada aynı anda oturabilecek azami kişi sayısının ihlal edildiği, 1558 iş yerinde açık ve kapalı alanlar için yüzde 50 kapasiteli oturma düzeni planı hazırlanmadığı, 383 iş yerine girişte HES kodu sorgulaması yapılmadığı, 354 iş yerinde de belirlenen diğer salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davranıldığı tespit edildi.

Denetimlerde 3 bin 175 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı belirlenirken, 1082 işletme tedbirlere uyulması konusunda uyarıldı, 2 bin 523 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere aykırı davranan kişi ve işletmeler hakkında 144 suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde 13 iş yeri kapatıldı, 67 araç da faaliyetten men edildi.

03 Nis 2021 - 16:28 AA Ankara- Gündem

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