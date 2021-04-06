İnsanların Kendi Kendine Yapabileceği Kovid-19 Testi Eczanelerde Satışa Çıktı!
Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığından şüphe eden insanların kendi kendine yapabilecekleri hızlı testler eczanelerde satışa çıktı.
Belçika hükümetinin virüsün yayılmasını takip etmek ve önlemek için test stratejisi kapsamında aldığı kararla hızlı testler şimdilik eczanelerde satılabilecek. Bu testlerin, daha önce sağlık kuruluşlarının uyguladığı PCR testleri ve hızlı antijen testlerinin yanında vakaların tespitinde fayda sağlaması bekleniyor.
Belçika hükümeti, bu tür testlerin eczanelerin yanı sıra Almanya'da olduğu gibi süpermarketlerde de satışına izin verilmesi için daha önce yapılan taleplere sıcak bakmıyor. Hükümetin testlerden sorumlu yetkilisi Herman Goossens, "bunun iyi bir fikir olmadığını" belirterek, "Kendi kendine yapılan testler şekerleme değil. Eczanelerde satılması sayesinde bu testlerin nasıl kullanılacağını daha iyi açıklama şansımız olacak." dedi.
İlk aşamada iki firma tarafından üretilen testler satışa sunuldu. Testlerin fiyatının 8 avro olacağı bildirildi. Sigorta şirketlerinin bu miktarın önemli bölümünü karşılayacağı ifade ediliyor. Herkesin haftada en fazla iki test kiti almasına izin verileceği kaydediliyor. testlerin güvenilirliğinin sağlık kuruluşlarında yapılanlar kadar yüksek olmadığı, pozitif sonuç alınması halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması isteniyor. Negatif sonuç halinde de kişilerin tedbirli davranmayı sürdürmesinin önemli olduğu vurgulanıyor.
06 Nis 2021 - 15:59 AA - Sağlık
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.