Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Nis 2021 - 15:00 G: 07 Nis 2021 - 15:01

Kaynak Çalışmasında Termik Santral Patladı! 6 Kişi Hayatını Kaybetti!

Çin’in Anhui eyaletinde termik santralde kaynak sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde termik santralde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya göre, kaza Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrindeki santralde sabah saatlerinde gerçekleşti.

Yetkililer, kazanın yakıt deposuna yapılan kaynak çalışması sırasında gerçekleştiğini belirtti. Patlamada 1 işçinin olay yerinde, 5’inin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

07 Nis 2021 - 15:00 AA Ankara- Dünya

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Sonunda Zor Durumda Olduklarını Kabul Etti! mask
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Sonunda Zor Durumda Olduklarını Kabul Etti!
Güzellik Yarışmasında Sahne Ringe Dönüştü! Güzellik Yarışmacıları Birbirlerine Girdi mask
Güzellik Yarışmasında Sahne Ringe Dönüştü! Güzellik Yarışmacıları Birbirlerine Girdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Sputnik V Aşısı Oldu! Aşılama Süreci Hızlandırılıyor mask
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Sputnik V Aşısı Oldu! Aşılama Süreci Hızlandırılıyor
Doktorlar 1 Yılda Tam 15. Kez Eylemde! mask
Doktorlar 1 Yılda Tam 15. Kez Eylemde!
Çin, Tayvan Yakınlarında Savaş Gemileriyle Tatbikata Başladı! Gerginlik Zirvede mask
Çin, Tayvan Yakınlarında Savaş Gemileriyle Tatbikata Başladı! Gerginlik Zirvede
Dünya Genelinde Temiz Enerji Gücünde Kademeli Artış Yaşanıyor! mask
Dünya Genelinde Temiz Enerji Gücünde Kademeli Artış Yaşanıyor!
Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı Artıyor! Çalışmalar Hızlandırıldı mask
Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı Artıyor! Çalışmalar Hızlandırıldı
Kıyı Balina Avcılığı Başladı! 120 Minke Balinası Avlanacak mask
Kıyı Balina Avcılığı Başladı! 120 Minke Balinası Avlanacak
Çin Bandıralı İki Gemi Japonya Kara Sularına Girdi! Silah Kullanma Yetkisi Verildi! mask
Çin Bandıralı İki Gemi Japonya Kara Sularına Girdi! Silah Kullanma Yetkisi Verildi!
Çin ABD'ye Resti Çekti! Çin, ABD Geriliminde Savaş Kapıda mask
Çin ABD'ye Resti Çekti! Çin, ABD Geriliminde Savaş Kapıda
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alfa Romeo Nisan Ayına Özel Araba Kampanyalarını Başlattı! mask
Alfa Romeo Nisan Ayına Özel Araba Kampanyalarını Başlattı!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ters Dönüş! Hikayesini Komple Değiştirdi, Artık Her Şey Çok Farklı! Final Hazırlıkları Şoka Soktu! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Ters Dönüş! Hikayesini Komple Değiştirdi, Artık Her Şey Çok Farklı! Final Hazırlıkları Şoka Soktu!
Türk Kızılay Ramazan Yardımları Belli Oldu! mask
Türk Kızılay Ramazan Yardımları Belli Oldu!
Demet Akalın’dan Danışıklı Dövüş Şoku! TikTok Krizinin Hepsi Bir Yalan Mıydı? Canlı Yayında Her Şey Açığa Çıktı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı… mask
Demet Akalın’dan Danışıklı Dövüş Şoku! TikTok Krizinin Hepsi Bir Yalan Mıydı? Canlı Yayında Her Şey Açığa Çıktı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı…
Uzaktan Eğitime Destek Sincan Belediyesinden Geldi mask
Uzaktan Eğitime Destek Sincan Belediyesinden Geldi
Esra Erol'da Bir Aile Paramparça Oldu! Çocuğu İçin Biriken Parayı Aldığı Gibi Başka Kocaya Kaçtı! "Hiç İnsaf Kalmamış!" mask
Esra Erol'da Bir Aile Paramparça Oldu! Çocuğu İçin Biriken Parayı Aldığı Gibi Başka Kocaya Kaçtı! "Hiç İnsaf Kalmamış!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL