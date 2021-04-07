07 Nis 2021 - 15:00 Güncelleme: 07 Nis 2021 - 15:01
Kaynak Çalışmasında Termik Santral Patladı! 6 Kişi Hayatını Kaybetti!
Çin’in Anhui eyaletinde termik santralde kaynak sırasında patlama meydana geldi. Patlamada 6 kişi yaşamını yitirdi.
Çin’in doğusundaki Anhui eyaletinde termik santralde meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’ya göre, kaza Anhui eyaletine bağlı Chuzhou şehrindeki santralde sabah saatlerinde gerçekleşti.
Yetkililer, kazanın yakıt deposuna yapılan kaynak çalışması sırasında gerçekleştiğini belirtti. Patlamada 1 işçinin olay yerinde, 5’inin ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.
Klavye ile galeriyi gezebilirsiniz
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.