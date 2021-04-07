Nisan’da Yasak Var Mı? 2021 Ramazan Ayında Tam Kapanma Olacak Mı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir yılı aşkın süredir etkisini gösteren Covid-19 salgını ile mücadele devam ediyor. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında çok uzun zamandır ülke genelinde yasaklar uygulanıyor, yeni önlemler alınıyor. Bu kısıtlama ve önlemlerin yanı sıra aşı uygulamalarının da artması ile mart ayında kontrollü normalleşme sürecine geçilmişti. Mart ayında illerde farklı yasak ve esnemelerin uygulandığı yerinde karar dönemi ile normalleşme başladı. Bununla beraber normalleşmeye geçilmesinin ardından illerde vaka ve ağır hasta sayılarında artışlar yaşandı. Ülke genelinde vaka sayılarının yükselmesi ile yüzde 80 oranında iller kırmızı renk ile gösterilen çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Çok yüksek riskli illerin artması ile beraber uygulanacak yeni önlemler merak konusu oldu. Türkiye’de salgınla mücadele için yeni kısıtlama kararlarının devreye girmesinin yanı sıra yaklaşan Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı da merak edildi.