Nisan’da Yasak Var Mı? 2021 Ramazan Ayında Tam Kapanma Olacak Mı?
Pandemi kararları çerçevesinde alınan yasak kararları giderek artmaya devam ediyor. Son olarak kabine toplantısı ile sokağa çıkma yasağı tekrar gelirken vatandaşlar tarafından sıkça sorulan sorulardan birisi de Ramazan ayında tam kapanma var mı? oldu. İşte detaylar...
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir yılı aşkın süredir etkisini gösteren Covid-19 salgını ile mücadele devam ediyor. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında çok uzun zamandır ülke genelinde yasaklar uygulanıyor, yeni önlemler alınıyor. Bu kısıtlama ve önlemlerin yanı sıra aşı uygulamalarının da artması ile mart ayında kontrollü normalleşme sürecine geçilmişti. Mart ayında illerde farklı yasak ve esnemelerin uygulandığı yerinde karar dönemi ile normalleşme başladı. Bununla beraber normalleşmeye geçilmesinin ardından illerde vaka ve ağır hasta sayılarında artışlar yaşandı. Ülke genelinde vaka sayılarının yükselmesi ile yüzde 80 oranında iller kırmızı renk ile gösterilen çok yüksek riskli iller kategorisine girdi. Çok yüksek riskli illerin artması ile beraber uygulanacak yeni önlemler merak konusu oldu. Türkiye’de salgınla mücadele için yeni kısıtlama kararlarının devreye girmesinin yanı sıra yaklaşan Ramazan ayında tam kapanma olup olmayacağı da merak edildi.
07 Nis 2021 - 15:12 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.