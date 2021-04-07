Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar?
Enflasyonun artması ile ekonomik durumları iyice zora giren emekli vatandaşlar için can suyu olan Banka promosyonları güncellendi. Emeklileri kendilerine çekmek isteyen bankaların düzenlemiş olduğu kampanyalar ile ilgili detaylar haberimizde...
2017 yılından bu yana 3 yıl aynı bankadan maaş almak kaydı ile bankalardan emekli promosyonu almaya başlayan emekliler bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Emekli vatandaşlarla çalışmak, müşterilerini kaybetmemek için adeta yarış halinde olan bankalar çeşitli ürün ve avantajlarla promosyon miktarlarını yükseltmeye çalışıyor. Bu sene de promosyon olacak olan binlerce emekli vatandaş hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor.
07 Nis 2021 - 15:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.