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- 07 Nis 2021 - 15:21 G: 07 Nis 2021 - 15:45

Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar?

Enflasyonun artması ile ekonomik durumları iyice zora giren emekli vatandaşlar için can suyu olan Banka promosyonları güncellendi. Emeklileri kendilerine çekmek isteyen bankaların düzenlemiş olduğu kampanyalar ile ilgili detaylar haberimizde...

Ali Kurt
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2017 yılından bu yana 3 yıl aynı bankadan maaş almak kaydı ile bankalardan emekli promosyonu almaya başlayan emekliler bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Emekli vatandaşlarla çalışmak, müşterilerini kaybetmemek için adeta yarış halinde olan bankalar çeşitli ürün ve avantajlarla promosyon miktarlarını yükseltmeye çalışıyor. Bu sene de promosyon olacak olan binlerce emekli vatandaş hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor.

07 Nis 2021 - 15:21 - Yaşam

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