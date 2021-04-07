Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar?

2017 yılından bu yana 3 yıl aynı bankadan maaş almak kaydı ile bankalardan emekli promosyonu almaya başlayan emekliler bankaların promosyon miktarlarını araştırıyor. Emekli vatandaşlarla çalışmak, müşterilerini kaybetmemek için adeta yarış halinde olan bankalar çeşitli ürün ve avantajlarla promosyon miktarlarını yükseltmeye çalışıyor. Bu sene de promosyon olacak olan binlerce emekli vatandaş hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini merak ediyor.