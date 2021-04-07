Haberler Ankara Haberler Ankara
- 07 Nis 2021 - 16:44 G: 07 Nis 2021 - 16:45

ABD Dış Ticaret Açığı Rekor Seviyeye Ulaştı!

ABD'de dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artışla 71,1 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek oranına ulaştı. ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ait dış ticaret verilerini paylaştı. İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,8 artarak 71,1 milyar dolara yükseldi.

Beklentilerin üzerinde artış göstererek rekor seviyeye ulaşan dış ticaret açığının, söz konusu dönemde 70,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, ocakta ise 67,8 milyar dolar olmuştu. Ülkenin ihracatı, şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalarak 187,3 milyar dolara düştü. İthalatı da aynı dönemde yüzde 0,7 azalışla 258,3 milyar dolara geriledi.

Ticaret açığı Çin ve Kanada ile arttı, Meksika ile azaldı

ABD'nin bu dönemde ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Kanada ile arasındaki ticaret açığı artış gösterirken, Meksika ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, söz konusu ayda bir önceki aya göre yüzde 11,4 artarak 30,3 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 10,4 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 40,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Kanada ile arasındaki ticaret açığı da şubatta yüzde 122 artışla 4 milyar dolara çıktı. Ülkenin Meksika ile arasındaki dış ticaret açığı ise yüzde 42,9 azalışla 6,8 milyar dolara düştü.

Bu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (19 milyar dolar), Almanya (5,3 milyar dolar), Japonya (4,5 milyar dolar), İtalya (3,2 milyar dolar), Fransa (2,7 milyar dolar), Tayvan (2,4 milyar dolar), Güney Kore (2,3 milyar dolar) ve Hindistan (1,7 milyar dolar) yer aldı. Analistler, dış ticaret açığının şubatta rekor seviyeye yükselmesini, ABD'deki ekonomik faaliyetin ticaret partnerlerine göre daha hızlı toparlanmasının bir sonucu olarak yorumladı.

07 Nis 2021 - 16:44 AA - Ekonomi

# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Kaynak Çalışmasında Termik Santral Patladı! 6 Kişi Hayatını Kaybetti! mask
Kaynak Çalışmasında Termik Santral Patladı! 6 Kişi Hayatını Kaybetti!
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Sonunda Zor Durumda Olduklarını Kabul Etti! mask
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un Sonunda Zor Durumda Olduklarını Kabul Etti!
Güzellik Yarışmasında Sahne Ringe Dönüştü! Güzellik Yarışmacıları Birbirlerine Girdi mask
Güzellik Yarışmasında Sahne Ringe Dönüştü! Güzellik Yarışmacıları Birbirlerine Girdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Sputnik V Aşısı Oldu! Aşılama Süreci Hızlandırılıyor mask
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev Sputnik V Aşısı Oldu! Aşılama Süreci Hızlandırılıyor
Doktorlar 1 Yılda Tam 15. Kez Eylemde! mask
Doktorlar 1 Yılda Tam 15. Kez Eylemde!
Çin, Tayvan Yakınlarında Savaş Gemileriyle Tatbikata Başladı! Gerginlik Zirvede mask
Çin, Tayvan Yakınlarında Savaş Gemileriyle Tatbikata Başladı! Gerginlik Zirvede
Dünya Genelinde Temiz Enerji Gücünde Kademeli Artış Yaşanıyor! mask
Dünya Genelinde Temiz Enerji Gücünde Kademeli Artış Yaşanıyor!
Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı Artıyor! Çalışmalar Hızlandırıldı mask
Sel Felaketinde Ölenlerin Sayısı Artıyor! Çalışmalar Hızlandırıldı
Kıyı Balina Avcılığı Başladı! 120 Minke Balinası Avlanacak mask
Kıyı Balina Avcılığı Başladı! 120 Minke Balinası Avlanacak
Çin Bandıralı İki Gemi Japonya Kara Sularına Girdi! Silah Kullanma Yetkisi Verildi! mask
Çin Bandıralı İki Gemi Japonya Kara Sularına Girdi! Silah Kullanma Yetkisi Verildi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Demet Özdemir 'Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur' Dedi! Evini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Her Detayından Servet Fışkırıyor! mask
Demet Özdemir 'Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur' Dedi! Evini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Her Detayından Servet Fışkırıyor!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Mahzun Kırmızıgül Şoku! İkili Bir Araya Gelince Olanlar Oldu! Bu İkili Çok Konuşulacak... mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Mahzun Kırmızıgül Şoku! İkili Bir Araya Gelince Olanlar Oldu! Bu İkili Çok Konuşulacak...
Kovid-19 Tedavisinde Yeni İlaç! Kanser İlacı “Topotecan” Kovid-19'a İyi Geldiği Öne Sürüldü! mask
Kovid-19 Tedavisinde Yeni İlaç! Kanser İlacı “Topotecan” Kovid-19'a İyi Geldiği Öne Sürüldü!
13 Nisan 2021 Okullar Kapanacak Mı? 12 Nisan Pazartesi Okullar Tatil Mi? mask
13 Nisan 2021 Okullar Kapanacak Mı? 12 Nisan Pazartesi Okullar Tatil Mi?
Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar? mask
Emekliye 2.550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş Bankası, Akbank, ING Emekli Promosyonu Ne Kadar?
AB'den, Türkiye'deki Suriyelilere Mali Yardım Teklifi Hazırlanıyor! mask
AB'den, Türkiye'deki Suriyelilere Mali Yardım Teklifi Hazırlanıyor!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL