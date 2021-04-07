Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Büyük Çalkantı! Ne Sevilen Ne Sevilmeyen Karakterden Kötü Haber Geldi! ATV Çekimleri İptal Etti, Sette Çalışmalar Durdu!

ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova her hafta gelen heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyicisinden tam not alıyor. Sevilen dizide son yaşana bir gelişme ise Bir Zamanlar Çukurova’yı sekteye uğrattı. Bu üzücü gelişmenin yaşanmasının ardından çekimlerine ara verilen dizide resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlara geldiği ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olmayı başardı. Son dönemde çekişmeli geçen dizi dünyasındaki rekabet ortamından hiç etkilenmeden başarılı bir şekilde yoluna devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde gelişen bir olay diziye kırmız ışık yaktırdı.