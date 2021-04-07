Bir Zamanlar Çukurova Dizisinde Büyük Çalkantı! Ne Sevilen Ne Sevilmeyen Karakterden Kötü Haber Geldi! ATV Çekimleri İptal Etti, Sette Çalışmalar Durdu!
Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sevenlerini çok üzecek bir gelişme kaydedildi. Dizi setinde ortaya çıkan bu üzücü olay ile Bir Zamanlar Çukurova dizisinde çekimlere ara verildi, kameralar kapatıldı. Ekranların reyting rekorları kıran dizisine, bu üzücü gelişme ile ara verildi. Dizi severleri sarsan bu gelişme ile Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bir süre çekim devam etmedi.
ATV ekranlarında seyircisiyle buluşan Bir Zamanlar Çukurova her hafta gelen heyecan dolu yeni bölümleri ile izleyicisinden tam not alıyor. Sevilen dizide son yaşana bir gelişme ise Bir Zamanlar Çukurova’yı sekteye uğrattı. Bu üzücü gelişmenin yaşanmasının ardından çekimlerine ara verilen dizide resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi ekranlara geldiği ilk günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine sahip olmayı başardı. Son dönemde çekişmeli geçen dizi dünyasındaki rekabet ortamından hiç etkilenmeden başarılı bir şekilde yoluna devam eden Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde gelişen bir olay diziye kırmız ışık yaktırdı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.