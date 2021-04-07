Çukurun Yamacı Celasunla Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Sosyal Medyaya Damgasını Vurdu! Bu Fotoğraf Her Şeyi Başlattı! Bu Bir Akım Olabilir …
Ekranların vazgeçilmezleri arasında yer alan popüler dizi Çukur’un oyuncuları arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Sosyal medyayı sallayan bu fotoğraf ile Çukur dizisinin iki önemli oyuncu gündemi bomba gibi düştü. Sosyal medya kullanıcıları ise bu paylaşımın bununla sınırlı kalmayacağını düşünüyor.
Show TV ekranlarında seyircisiyle buluşan Çukur dizisi bir efsaneye dönüşmüş durumda. Her hafta yayınlandığı gün reyting tablolarını alt üst eden başarılı dizi son haftalarda da heyecan dolu bölümlerle izleyicisinin beğenisini topluyor. Aksiyon ve gerilimin hiç azalmadığı Çukur dizisinde, Aras Bulut İynemli ve Kubilay Aka arasında gerçekleşen o olayın fotoğrafları sosyal medyada depreme yol açtı.
Sevilen ikili dizideki gösterdikleri başarılı performansın yanında sosyal medyada ve özel hayatlarındaki samimi haller ile herkesin takdirini kazanıyor. Yamaç karakterine hayat veren ve izleyiciyle arasında bir bağ kurmayı başaran oyuncu sosyal medyadan da yakından takip ediliyor. Dizide Celasun karakterini canlandıran genç oyuncu Kubilay Aka ise rolü ve tavırları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir başka isim.
07 Nis 2021 - 20:40 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.