Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 5 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri
Ankara'da 5 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta? 5 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman? Bugün İftar Saati Kaçta?Ramazan ayı gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından iftarın ne zaman açılacağı merak ediliyor. İmsakiyelerin yavaş yavaş hazırlandığı bu günlerde bakın 5 Mayıs 2021'de sahur ve iftar ne zaman yapılacak.
İslam aleminin en önemli ayı olan mübarek Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Ramazan ayı için geri sayımın başlaması ile beraber Müslümanlar da hazırlık içine girdi. Kalabalık iftar sofraları ve oruç için hazırlık yapan Müslümanlar Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatlerinin nasıl olacağını merak ediyor.
Ankara'da 5 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?
Ankara · 5 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.54
5 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?
Ankara · 5 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:03.59
04 May 2021 - 01:52 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.