Ankara İftar saati:Ankara'da İftar bugün saat kaçta? 5 Mayıs Ankara iftar ve sahur vakitleri

İslam aleminin en önemli ayı olan mübarek Ramazan ayına sayılı gün kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu sene Ramazan ayının 13 nisan tarihinde başlayacağını açıkladı. Ramazan ayı için geri sayımın başlaması ile beraber Müslümanlar da hazırlık içine girdi. Kalabalık iftar sofraları ve oruç için hazırlık yapan Müslümanlar Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar saatlerinin nasıl olacağını merak ediyor.

Ankara'da 5 Mayıs 2021 İftar Vakti Saat Kaçta?

Ankara · 5 Mayıs 2021 İftar Vakti saat: 19.54

5 Mayıs 2021 Sahur Vakti Ne Zaman?

Ankara · 5 Mayıs 2021 Sahur Vakti saat:03.59