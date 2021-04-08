Haberler Ankara Haberler Ankara
- 08 Nis 2021 - 12:35 G: 08 Nis 2021 - 12:55

İbo Show Zincirleri Kırmaya Devam Ediyor! Gelen Yorumları Dikkate Alınca Ortaya Karışık Bir Program Çıktı! Artık 7’den 70! Hitap Ediyor! “Helal Sana İmparator!”

Star TV ekranlarının en sevilen programları arasında yerini alan İbo Show zincirleri kırmaya devam ediyor. Her bölümde dikkatleri üzerine toplayan programda birçok yorum "Sadece 35 yaş üstüne hitap ediliyor" şeklinde oluyordu. Bu yorumların önüne geçmek için İbrahim Tatlıses harekete geçti ve zincirleri kırdı. Sevilerek izlenen programın yeni bölümüne ait konukları da gün yüzüne çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sadece İbrahim Tatlıses değil, aynı zamanda arka tarafta çalışan binlerce kişi, büyük bir farka imza attı. Gençlere de hitap etmek için yıldızı parlayan ünlüleri programına konuk olarak kattı. Eğlenceli dakikalardan birkaç görselde sosyal medyada yayıldı. İbrahim Tatlıses'in o fotoğrafı ise dikkatleri üzerine çekti. Olduğundan çok farklı bir biçimde poz veren Tatlıses, "Helal sana İmparator" yorumlarını aldı. 

Her bölümde farklı isimleri konuk olarak çağıran İbrahim Tatlıses; gençlere hitap etmek ve izlenmek için bir adım attı. Bu adımla birlikte tüm program kitlesi değişti. Artık sadece 35 yaş üstüne değil, 7'den 70'e hitap ediyor. Zinciri kırarak büyük bir başarı elde eden İbrahim Tatlıses'in işte konukları!

Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Nis 2021 - 12:35 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbo Show'un Tüm Konukları Belli Oldu! Bu İsimler Cumartesi Gecesine Kazınacak! Ortalığı Dağıtacaklar, Esip Gürleyecekler! mask
İbo Show'un Tüm Konukları Belli Oldu! Bu İsimler Cumartesi Gecesine Kazınacak! Ortalığı Dağıtacaklar, Esip Gürleyecekler!
Savaşçı Dizisinin Yeni Kağan'ı Kriz Çıkardı! FOX TV Konuya EL Atınca, Sitemi Sosyal Medyada İnledi! "Çünkü FOX TV Kendisi Açıklamak İstiyormuş!" mask
Savaşçı Dizisinin Yeni Kağan'ı Kriz Çıkardı! FOX TV Konuya EL Atınca, Sitemi Sosyal Medyada İnledi! "Çünkü FOX TV Kendisi Açıklamak İstiyormuş!"
Beyaz Show İçin Tarih Verildi! Beyazıt Öztürk Tüm Detayları Tek Tek Dile Getirdi! O Günden Sonra Her Şey Eskisi Gibi Olacak! Bomba Gibi Geliyor… mask
Beyaz Show İçin Tarih Verildi! Beyazıt Öztürk Tüm Detayları Tek Tek Dile Getirdi! O Günden Sonra Her Şey Eskisi Gibi Olacak! Bomba Gibi Geliyor…
Hande Erçel O Üç İsmi İfşa Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır… mask
Hande Erçel O Üç İsmi İfşa Etti! Öyle Şeyler Dedi Ki, Ağızlar Açık Kaldı! Meğer Perde Arkasındaki Sır…
Hande Erçel'e Büyük Rest! Bu Savaş Çok Sert ve Çetin Geçecek! Tahtın Oldu, İntikamı Ağır Olacak... mask
Hande Erçel'e Büyük Rest! Bu Savaş Çok Sert ve Çetin Geçecek! Tahtın Oldu, İntikamı Ağır Olacak...
Canlı Yayında Birbirlerine Girdiler! Söylemezsem Olmaz Stüdyosu Beş Saniyede Karmakarışık Bir Hal Aldı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı! mask
Canlı Yayında Birbirlerine Girdiler! Söylemezsem Olmaz Stüdyosu Beş Saniyede Karmakarışık Bir Hal Aldı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı!
Demet Özdemir 'Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur' Dedi! Evini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Her Detayından Servet Fışkırıyor! mask
Demet Özdemir 'Şıklık Öyle Olmaz Böyle Olur' Dedi! Evini Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Her Detayından Servet Fışkırıyor!
Demet Akalın’dan Danışıklı Dövüş Şoku! TikTok Krizinin Hepsi Bir Yalan Mıydı? Canlı Yayında Her Şey Açığa Çıktı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı… mask
Demet Akalın’dan Danışıklı Dövüş Şoku! TikTok Krizinin Hepsi Bir Yalan Mıydı? Canlı Yayında Her Şey Açığa Çıktı! Arto Sinirlerine Hakim Olamadı…
Buse Varol’dan Skandal Paylaşım! Görenlerin Ağızları Açık Kaldı, Hayret Üzerine Hayret Ediliyor! "Kadında Bebek Vardı Bende Yemek!" mask
Buse Varol’dan Skandal Paylaşım! Görenlerin Ağızları Açık Kaldı, Hayret Üzerine Hayret Ediliyor! "Kadında Bebek Vardı Bende Yemek!"
Kerem Bürsin Ortalığa Alev Attı! Hakaret Boyutunu Aştı Milyonlar Çıldırdı! Twitter'da Gündem Oldu, Ağzını Açan Korkunç Şeyler Söylüyor! "Haddini Bil Kerem Bürsin!" mask
Kerem Bürsin Ortalığa Alev Attı! Hakaret Boyutunu Aştı Milyonlar Çıldırdı! Twitter'da Gündem Oldu, Ağzını Açan Korkunç Şeyler Söylüyor! "Haddini Bil Kerem Bürsin!"
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İbo Show'un Tüm Konukları Belli Oldu! Bu İsimler Cumartesi Gecesine Kazınacak! Ortalığı Dağıtacaklar, Esip Gürleyecekler! mask
İbo Show'un Tüm Konukları Belli Oldu! Bu İsimler Cumartesi Gecesine Kazınacak! Ortalığı Dağıtacaklar, Esip Gürleyecekler!
Kovid-19 Aşısında Şok Gelişme! 60 Yaş Altı Askıya Alındı mask
Kovid-19 Aşısında Şok Gelişme! 60 Yaş Altı Askıya Alındı
Avrupa Birliği'nde Konut Fiyatlarında Artış Sürüyor! Lüksemburg'da Yüzde 16,7 Yükseliş Yaşandı mask
Avrupa Birliği'nde Konut Fiyatlarında Artış Sürüyor! Lüksemburg'da Yüzde 16,7 Yükseliş Yaşandı
Sadece 37 Doktorla 9 Günde 470 Bin Kovid-19 Aşısı Yapıldı! mask
Sadece 37 Doktorla 9 Günde 470 Bin Kovid-19 Aşısı Yapıldı!
Ankara'da Sahne kadınların olacak mask
Ankara'da Sahne kadınların olacak
İşitme Kaybı Yaşayanlara Sevindirici Haber Geldi! Galaxy Buds Pro İşitme Kaybı Olan Bireylere Daha İyi İletişim İmkanı Sundu! mask
İşitme Kaybı Yaşayanlara Sevindirici Haber Geldi! Galaxy Buds Pro İşitme Kaybı Olan Bireylere Daha İyi İletişim İmkanı Sundu!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL