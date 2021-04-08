İbo Show Zincirleri Kırmaya Devam Ediyor! Gelen Yorumları Dikkate Alınca Ortaya Karışık Bir Program Çıktı! Artık 7’den 70! Hitap Ediyor! “Helal Sana İmparator!”

Sadece İbrahim Tatlıses değil, aynı zamanda arka tarafta çalışan binlerce kişi, büyük bir farka imza attı. Gençlere de hitap etmek için yıldızı parlayan ünlüleri programına konuk olarak kattı. Eğlenceli dakikalardan birkaç görselde sosyal medyada yayıldı. İbrahim Tatlıses'in o fotoğrafı ise dikkatleri üzerine çekti. Olduğundan çok farklı bir biçimde poz veren Tatlıses, "Helal sana İmparator" yorumlarını aldı.

Her bölümde farklı isimleri konuk olarak çağıran İbrahim Tatlıses; gençlere hitap etmek ve izlenmek için bir adım attı. Bu adımla birlikte tüm program kitlesi değişti. Artık sadece 35 yaş üstüne değil, 7'den 70'e hitap ediyor. Zinciri kırarak büyük bir başarı elde eden İbrahim Tatlıses'in işte konukları!



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