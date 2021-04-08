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- 08 Nis 2021 - 12:52 G: 08 Nis 2021 - 12:53

İşitme Kaybı Yaşayanlara Sevindirici Haber Geldi! Galaxy Buds Pro İşitme Kaybı Olan Bireylere Daha İyi İletişim İmkanı Sundu!

Galaxy Buds Pro’nun Ortam Sesi özelliği, etraftaki sesleri 20 desibele kadar yükseltebiliyor, aynı zamanda kullanıcılar ses deneyimini dört farklı seviye ayarıyla ihtiyaçlarına göre kişiselleştirme imkanı tanıyor.

Emre Okur
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Samsung açıklamasına göre, Samsung Medical Center tarafından yürütülen yeni bir araştırma, Galaxy Buds Pro’nun bu özelliğinin hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan bireylerin iletişim kurabilmesini sağladığını ortaya koydu.

Samsung Electronics, KBB (kulak, burun, boğaz) alanında dünyaca ünlü Clinical and Experimental Otorhinolaryngology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, Galaxy Buds Pro’nun Ortam Sesi (Ambient Sound) özelliğinin, hafif ve orta derecede işitme kaybı yaşayan bireylerin çevrelerindeki sesleri daha iyi duyabilmelerini sağlamada etkili olduğu belirtiliyor. Galaxy Buds Pro’nun Ortam Sesi özelliği, etraftaki sesleri 20 desibele kadar yükseltebiliyor. Aynı zamanda kullanıcılar ses deneyimini dört farklı seviye ayarıyla, ihtiyaçlarına göre kişiselleştirebiliyor.

Araştırma, sağlık hizmetleri ve araştırma alanında Asya’nın önde gelen hastanelerinden biri olan Samsung Medical Center iş birliği ile gerçekleştirildi. Samsung, 10 yılı aşkın bir süredir Samsung Medical Center ile birlikte mobil cihazların duyma üzerindeki etkisine odaklanan çalışmalar ve kullanıcıların ses deneyiminin nasıl iyileştirilebileceğine ilişkin araştırmalar yürütüyor. Bu son araştırmayla birlikte, kullanıcıların günlük yaşamlarında onlara fayda sağlayabilecek öncü inovasyonlara imza atma konusunda Samsung’un yaptığı iş birliklerinde yeni ve önemli bir aşama kaydedildi.

"2050 yılına kadar on kişiden biri işitme kaybı yaşayacak"

Dünya çapında herhangi bir düzeyde işitme kaybı yaşayan 1,5 milyar insanın hayatını iyileştirme potansiyeli taşıyan araştırma kapsamında işitme cihazı, kişisel ses yükseltici ve Galaxy Buds Pro’nun etkinliği değerlendirildi. Bu çalışma, işitme cihazlarının klinik performanslarının değerlendirdiği çalışmalar arasında, kablosuz kulaklıkların dahil edildiği ilk araştırma olması açısından önem taşıyor. Çalışma aynı zamanda hafif ve orta düzey işitme kaybı yaşayan bireyler için gerçek kablosuz kulaklıkların potansiyel faydasını gösteren ilk araştırma olarak da öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Medical Center KBB Kliniği’nden Doçent Dr. Il Joon Moon, "Nüfusun hızla yaşlandığı göz önüne alındığında, 2050 yılına kadar on kişiden biri işitme kaybı yaşayacak. İşitme cihazları işitme bozukluklarının yönetiminde faydalı olsa da, yüksek fiyatları nedeniyle bu cihazların kullanımı düşük seviyede kalıyor. Yapılan ilk çalışmanın bulguları son derece umut verici ve insanları günlük yaşamlarında onları destekleyebilecek Galaxy Buds Pro gibi alternatif cihazları keşfetme yönünde teşvik eder nitelikte." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Mobil İletişim Bölümü Gelişmiş Ses Laboratuvarı Başkanı Han-gil Moon da "Yeni ürün ve hizmetlerimizi, insanlara engelleri aşma konusunda ne şekilde yardımcı olabileceğimiz sorusunu odağımızda tutarak geliştiriyoruz. Araştırmadan elde edilen bu bulgular, herkesin günlük yaşam deneyimlerinden daha fazla keyif alabilmesini sağlayabilecek inovasyonları geliştirme konusundaki kararlılığımızın yansıması. Önümüzdeki aylarda bu testin kapsamını genişleterek bu araştırmayı daha fazla katılımcıyla birlikte yürütmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

08 Nis 2021 - 12:52 AA İstanbul- Teknoloji

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