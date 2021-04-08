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- 08 Nis 2021 - 15:15 G: 08 Nis 2021 - 15:16

Qua Granite Yarın Borsada İşlem Görmeye Hazırlanıyor!

Türkiye’de yatırımcı sayısı açısından en yüksek katılımlı halka arz olan Qua Granite, yarın borsada işlem görmeye başlayacağı açıklandı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Türkiye’de yatırımcı sayısı açısından en yüksek katılımlı halka arz olan Qua Granite, yarın borsada işlem görmeye başlıyor.

Qua Granite'den yapılan açıklamaya göre, halka arzında yatırımcı sayısı açısından Borsa İstanbul (BİST) tarihinin rekorunu kıran şirket hisseleri, yarın düzenlenecek gong töreninin ardından son 3 yılda halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak BİST Yıldız Pazar’da 16,46 TL fiyat ve "QUAGR" koduyla işlem görmeye başlayacak.

Halihazırda devam eden kapasite artırım yatırımını tamamlayıp daha da kurumsal bir yapıyla hem iç hem de ihracat pazarlarındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen Qua Granite’in halka arzı 5-6 Nisan’da Borsa’da Satış yöntemi ile gerçekleşti. Büyüklüğü 395 milyon TL olan halka arzda satılan toplam 24 milyon adet payın 15 milyon adeti sermaye artırımı yoluyla, 9 milyon adedi de ortak satışı şeklinde gerçekleşti. Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı yüzde 20 oldu.

Halka arz fiyatının 16,46 TL olduğu halka arza, 139.132.288 adet karşılığı 2,3 milyar TL’lik talep geldi. Böylelikle Borsa’da Satış yöntemiyle yapılan halka arzlar içerisindeki en yüksek talep tutarına ulaşıldı. Toplam 846.353 yatırımcı sayısı ile tüm zamanların en yüksek rakamı gerçekleşirken, dağıtım yöntemi itibarıyla da özünde sermayenin tabana yayılması olan halka arz kavramının en iyi örneklerinden biri olarak BİST tarihine geçti.

08 Nis 2021 - 15:15 AA İstanbul- Ekonomi

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