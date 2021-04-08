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- 08 Nis 2021 - 16:23 G: 08 Nis 2021 - 16:58

Süleyman Çakır 17 Yıl Sonra Diriliyor! Oktay Kaynarca Her Yerde Duyurdu! Ekranlara Yeniden Dönüyor! “Bu Hasret…”

Kurtlar Vadisi dizisinin en sevilen karakterlerinden biri olan Süleyman Çakır, 17 yıl sonra yeniden anıldı. 8 Nisan 2004 tarihinde hayata gözlerini kapatan kurgusal karakter, bir döneme damgasını vurmuştu. Gıyabında cenaze namazı ilk karakter olan Süleyman Çakır, 2004 yılında gazetelere bile konu olmuştu. Arada 15 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen sevenleri halen ilk günkü acıyla Süleyman Çakır'ı anıyor...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

17 yıl sonra yeniden Twitter'da gündem olan Süleyman Çakır, 1 saat içerisinde 7 bini aşkın tweet aldı. Süleyman Çakır'a hayat veren Oktay Kaynarca ise, yıllardır Süleyman Çakır olarak biliniyordu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Süleyman Çakır'a benzer bir karaktere hayat vermesinden dolayı uzun yıllardır ekranlarda tazeliğini koruyor. Hızır ve Süleyman Çakır arasında bir seçim bile yapamayan Oktay Kaynarca; 17. seneyi devriyesinde bir paylaşım yaptı. 

Uzun süredir Twitter'da gündem olan #SüleymanÇakır tag'ı altında açılan bir konuya binlerce etiket geldi. Konu hakkında gelen yorumları gören Oktay Kaynarca ise konu hakkında çok özel bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Süleyman Çakır hasretiyle yanan sosyal medya kullanıcıları havaya uçtu! İşte Oktay Kaynarca'nın müjdeli haberi...

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08 Nis 2021 - 16:23 Ankara- Magazin

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